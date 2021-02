A 110 anni cantando diventa una star di TikTok. Video

Sulla piattaforma video di proprietà cinese TikTok sta avendo il suo quarto d'ora di fama una bisnonna di 110 anni dopo che il suo pronipote ha caricato una clip nella quale la si può vede cantare.

L'interpretazione di Amy Hawkins, questo il nome della vecchina, di "It’s A Long Way To Tipperary" è stata filmata dal nipote di 14 anni Sacha Freeman che l'ha poi caricata su TikTok. La Hawkins è una ex ballerina e attualmente detiene il titolo di persona più anziana del Galles. Quello che potete vedere più sotto non è l'unico video in cui è protagonista, il nipote infatti la filma molto spesso. Parlando con ITV News Amy ha detto di aver scelto di cantare "It's A Long Way To Tipperary" perché è la sua canzone preferita e si è detta molto sorpresa tanto "da non credere" alla notorietà raggiunta con un semplice filmato.

La figlia della Hawkins, Rosemary Morris, ha spiegato al quotidiano The Guardian che Sacha ha deciso di riprendere la bisnonna per condividerla "con gli altri" ed ha spiegato: “Era una ballerina quando aveva 14 anni, tanto tanto tempo fa. Non capisce bene cosa sia TikTok. Ma suppongo che sia difficile da conoscere a 110 anni. E' consapevole [del successo] e in una certa misura lo capisce. Lo prende con calma. Non ne è turbata. È sempre stata molto tranquilla, timida e riservata. Non è stravagante in alcun modo, sia nella forma che nella sostanza."

"It's a Long, Long Way to Tipperary" è una canzone da sala scritta da Jack Judge, ma accreditata anche a Harry Williams. Si narra che sia stata composta a seguito di una scommessa di 5 scellini, nella città di Stalybridge, vicino Manchester, il 30 gennaio 1912. Ora è ricordata come "It's a Long Way to Tipperary". Il brano fu molto popolare tra i soldati della prima guerra mondiale ed è considerata, nel mondo anglosassone, una canzone tipica di quella guerra. La Tipperary citata nel titolo è una cittadina irlandese. Nel novembre 1914, la canzone fu registrata dal tenore irlandese John McCormack, che ne favorì la diffusione in tutto il mondo.