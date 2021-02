Steve Hackett trova deprimente la musica che domina le classifiche

L'ex chitarrista dei Genesis Steve Hackett non trova proprio di suo gusto l'odierna musica pop anzi, senza fare inutili giri di parole, la trova proprio "deprimente" e non riesce in alcun modo a identificarcisi. Queste sono le parole che non ammettono replica del 70enne musicista londinese intervistato dal podcast Greatest Music of All Time: "Di solito trovo quello che c'è nelle classifiche piuttosto deprimente".

Non tutto è però da buttare via, tra le band di più recente formazione ha rivelato di essere un fan di Muse ed Elbow: "Mi piacciono band come i Muse e gli Elbow. Se vedo o ascolto qualcosa di veramente buono, lo dico". Hackett ha anche respinto la tesi per la quale il rock'n'roll e la musica in generale, stiano passando di moda, sostenendo che la musica avrà sempre un suo potere. Ha spiegato: "La musica è come la medicina. Non dovrebbe mai passare di moda, ha proprietà magiche per curare, guarire e ricaricare. La musica fa cose che la politica non può o non fa".

In un'altra parte della sua intervista tiene a sottolineare che il fascino e l'impatto duraturo di artisti come i Beatles dimostrano che la musica ha la forza di resistere alla prova del tempo. "La musica è stata una forza per eventi che hanno cambiato il mondo, come può andare fuori moda? Pensa a tutto ciò che hanno fatto i Beatles, che ha fatto Bob Dylan. Non curerà la carestia e la fame o manderà di nuovo un uomo sulla luna, ma in qualche modo parla per la gente. È estremamente importante che si tratti di rock and roll o di un'altra forma. Non credo proprio che sia finita per la musica."

Steve Hackett lo scorso 21 gennaio ha pubblicato l'album acustico solista, "Under A Mediterranean Sky". Questo segna il suo primo album acustico dal 2008, quando venne dato alle stampe "Tribute".