Tony Bennett ha il morbo di Alzheimer

Il 94enne crooner newyorkese Tony Bennett ha rivelato che sta combattendo contro il morbo di Alzheimer. In un articolo pubblicato dal magazine bimestrale statunitense AARP Bennett ha annunciato che la malattia gli è stata diagnosticata per la prima volta nel 2016. Sul suo account Twitter il decano degli interpreti statunitensi ha pubblicato questo messaggio: "La vita è un dono, anche con l'Alzheimer. Grazie a Susan e alla mia famiglia per il loro sostegno e ad AARP The Magazine per aver raccontato la mia storia."

Life is a gift - even with Alzheimer’s. Thank you to Susan and my family for their support, and @AARP The Magazine for telling my story.



Read more here:https://t.co/R05A4jc5BF⁰



📸 Kelsey Bennett pic.twitter.com/ApxBCpGv0y — Tony Bennett (@itstonybennett) February 1, 2021

Nonostante stia soffrendo di questa condizione, nell'articolo pubblicato da AARP viene riportato che il cantante ha continuato a lavorare sul sequel dell'album di standard jazz "Cheek to Cheek" (leggi qui la recensione) inciso insieme a Lady Gaga nel 2014. I due avrebbero lavorato al nuovo disco "in sessioni, tra il 2018 e l'inizio del 2020" e se non ci saranno ritardi di qualche genere dovrebbe venire pubblicato questa primavera.

Tony Bennett per la maggior parte del tempo rimane a casa in compagnia della moglie Susan nell'appartamento di New York.

John Colapinto di AARP, che l'ha incontrato, ha scritto: “A Bennett, è stato diagnosticato per la prima volta nel 2016, finora gli è stato risparmiato il disorientamento che può spingere i pazienti a vagare per casa, così come gli episodi di terrore, rabbia o depressione che possono accompagnare lo spaventoso distacco dalla realtà dell'Alzheimer. (.) Ma c'erano pochi dubbi che la malattia sarebbe progredita. Anche i suoi sempre più rari momenti di lucidità e consapevolezza rivelano le profondità della sua debolezza. A un certo punto, mentre io e Susan stavamo chiacchierando, lui ha alzato improvvisamente lo sguardo dal libro che aveva in grembo e, sfoggiando quel sorriso familiare, mi ha chiesto con un sussurro sommesso, 'Com'è il tempo fuori?' Se non avessi saputo che lui e Susan erano appena tornati da una passeggiata con il cane nel parco, forse non avrei sospettato che qualcosa non andasse.".

Colapinto riporta anche di avere visto dei filmati di lui e Lady Gaga mentre sono al lavoro sul nuovo album e di avere visto tutta la difficoltà emotiva materializzarsi sul volto della popstar statunitense. "Il dolore e la tristezza sul volto di Gaga sono evidenti, soprattutto in una sequenza straordinariamente commovente in cui Tony (che lei definisce 'un incredibile mentore, amico e figura paterna') canta un passaggio di una canzone d'amore. Gaga lo guarda da dietro il microfono e il suo sorriso si spezza in un fremito, i suoi occhi sono pieni di lacrime, prima di mettersi le mani sul viso e singhiozzare."