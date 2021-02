Sanremo 2021, coprifuoco potenziato e zone rosse: ecco il piano della città

Coprifuoco potenziato e zone rosse per tenere lontani dall'Ariston e dagli alberghi dei cantanti i fan. Sono solo due dei punti del piano sicurezza elaborato dal Comune di Sanremo parallelamente al lavoro dei funzionari Rai delegati all'organizzazione del Festival di Sanremo 2021 (in programma dal 2 al 6 marzo), che in queste ore sono impegnati con la chiusura del fascicolo che entro domani sera dovrà essere trasmesso al comitato tecnico scientifico per approvazione.

Sul tavolo c'è anche l'ipotesi rinvio del Festival, come continuano a ripetere da ormai un paio di giorni voci insistenti ma non ufficiali: la manifestazione slitterebbe a fine aprile, nella speranza che nel frattempo le misure anti-contagio e la campagna vaccini contengano la diffusione del virus. Agli esperti, tirati in ballo dopo la polemica Franceschini, che ha ribadito un secco no alla presenza di qualsiasi tipo di spettatori (paganti o figuranti), la decisione se confermare o meno il Festival dal 2 al 6 marzo stabilendone pure le modalità (mentre Enzo Mazza di Fimi .suggerisce di prendere in considerazione l'ipotesi di spostare l'evento altrove). Intanto il Comune fa sapere di aver già elaborato un proprio piano sicurezza. Lo anticipa, oggi in un'intervista a "La Stampa", direttamente il primo cittadino, Alberto Biancheri (questo è il suo settimo Festival):

"In sala All'Ariston nelle serate del Festival solo sanitari vaccinati, medici, infermieri, volontari delle ambulanze, operatori socio sanitari. Un modo per ringraziare chi in questi undici mesi ha dato il massimo nella lotta al coronavirus e un efficace messaggio verso quella vaccinazione di massa che ci porterà fuori da questo incubo".

Il sindaco della città dei fiori non parla di pubblico, ma di presenze in sala. E fa sapere di affidarsi ai protocolli che la Rai presenterà al Cts:

"L'Ariston sarà uno studio televisivo, come quelli che continuiamo a vedere in questo periodo. A me non preoccupa cosa può accadere lì, ma il rischio degli assembramenti in città".

In effetti se alla Rai spetterà il compito di garantire la sicurezza all'interno del Teatro Ariston, considerato a tutti gli effetti il quartier generale del Festival, al Comune toccherà vigilare su quello che succederà nelle vie intorno alla struttura, da sempre da sempre prese d'assalto dagli assembramenti. nella settimana della manifestazione: