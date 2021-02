Syria canta in Galleria Vittorio Emanuele di Milano (ma nessuno la riconosce)

Esibizione a sorpresa di Syria all'interno della Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Ieri pomeriggio la cantante romana, milanese d'adozione, si è fatta riprendere mentre cantava fuori dai negozi della galleria commerciale adiacente al Duomo e ha poi pubblicato il video su Instagram. Una performance brevissima, di appena due minuti, sulle note di "Maledetta primavera", successo sanremese di Loretta Goggi datato 1981 (il brano, firmato da Amerigo Cassella e Gaetano Savio, nell'interpretazione della cantante, attrice, conduttrice e show girl si classificò al secondo posto dietro ad Alice e "Per Elisa"). Ma nessuno dei passanti sembra aver riconosciuto Syria (vero nome Cecilia Cipressi, 43 anni), che lo scorso anno ha festeggiato le sue "nozze d'argento" con la musica.

Era il 1995 quando la cantante si classificava prima a Sanremo Giovani cantando "Sei bellissima" di Loredana Bertè, guadagnandosi la partecipazione al Festival di Sanremo dell'anno successivo. Nel 1996 all'Ariston si presentò, in gara tra i giovani, con "Non ci sto": vinse e così ottenne la promozione nella categoria principale, dove nel '97 si classificò terza con "Sei tu". Da allora ha continuato, tra alterne fortune, a pubblicare dischi e singoli, da "Station Wagon" del '98 all'ultimo (per ora) "10 + 10" del 2017.

Solo alla fine del video si sentono alcuni applausi e una persona - una sua accompagnatrice - che urla "Io canto", che è anche l'hashtag che accompagna il video e che dà presumibilmente il nome all'iniziativa promossa da Syria.

"Prossimamente in altri angoli della città", promette lei, che si consolerà ricordando che un episodio simile era capitato pure a Tiziano Ferro. Nel 2018 il cantautore di Latina condivise sul suo account Instagram ufficiale il video di un'esibizione poco convenzionale in un locale portoghese, dove Ferro impugnò il microfono messo a disposizione da una serata karaoe e intonò "Ordinary people" di John Legend. Nessuno lo riconobbe (nonostante il grande seguito conquistato da Ferro negli anni sul mercato latino): "Imperante indifferenza per la mia appassionante partecipazione al karaoke. Torno al mio repertorio, meglio!", fu il commento autoironico della voce di "Sere nere".