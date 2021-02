UMG, Vivendi accelera l’IPO

Con il perfezionamento dell’acquisto da parte di una cordata capitanata da Tencent di un ulteriore 10% di Universal Music Group Vivendi, che rimane proprietaria all’80% del gruppo guidato da Lucian Grainge, ha chiarito - in una nota ufficiale - come la quotazione sui mercati di UMG avverrà entro al massimo un anno o poco più.

“In seguito al successo di questa importante transizione strategica, la quotazione di UMG è prevista al più tardi a inizio 2022”, è stato il commento del gruppo guidato da Vincent Bolloré, al quale ha fatto seguito una nota congiunta di Vivendi e Tencent: “Tencent e i suoi soci sono lieti di supportare la crescita di UMG attraverso questo investimento aggiuntivo. Insieme a Vivendi, Tencent e Tencent Music Entertainment continueranno a lavorare per ampliare le opportunità degli artisti e arricchire le esperienze per gli appassionati, lavorando ulteriormente per una fiorente industria della musica e dell'intrattenimento”.

L’ammontare dell’operazione conclusa da Tencent e Vivendi ammonta a 3 miliardi di dollari: la somma, replicando quella per la prima tranche di acquisizione, conferma la valutazione effettuata in vista di un’offerta pubblica iniziale del gruppo pari a 30 miliardi di dollari.