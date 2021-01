San Francisco potrebbe intitolare una scuola a Jerry Garcia

La municipalità di San Francisco potrebbe intitolare una delle scuole pubbliche presenti sul territorio comunale a Jerry Garcia (nella foto, al centro), il leader dei Grateful Dead scomparso nel 1995 e nato proprio nella Fog City nel 1942. La decisione, tuttavia, non sarebbe da imputare solo agli indiscussi meriti del co-fondatore della formazione di “American Beauty”: la giunta cittadina ha infatti inserito il nome di Garcia nel novero di personaggi con i quali “sostituire” quelli che già danno il nome a 44 istituti cittadini.

Con un provvedimento preso lo scorso 26 gennaio, il consiglio scolastico locale ha deciso di procedere con la ridenominazione di una serie di scuole nell’ambito di un programma per “riconsiderare il passato razzista del paese ed eliminare il nome di proprietari di schiavi e colonizzatori”: tra gli istituti da rinominare ci sono quelli intitolati al terzo presidente USA Thomas Jefferson (che fu un proprietario di schiavi) e del ventiquattresimo sindaco della stessa San Francisco Adolph Sutro, che ebbe posizioni segregazioniste. Oltre a Garcia, nella lista stilata dalle autorità cittadine figurano anche la poetessa Maya Angelou e l’ex presidente Barack Obama.

"Questa è un'opportunità per i nostri studenti di conoscere la storia dei nomi delle nostre scuole, compresi quelli nuovi", ha detto la presidente del consiglio scolastico Gabriela López in una nota ufficiale riferita dal San Francisco Chronicle: “Questa risoluzione è arrivata al consiglio scolastico sulla scia degli attacchi a Charlottesville e stiamo lavorando insieme al resto del paese per smantellare i simboli del razzismo e della cultura della supremazia bianca. Sono entusiasta delle idee che verranno proposte dalle scuole".