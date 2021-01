Sanremo 2021, Amadeus non lascia

La crisi, al momento, parrebbe scongiurata: Amadeus, che appena qualche giorno fa pareva pronto ad abbandonare l’incarico di conduttore e direttore artistico - benché, in questo senso, il grosso del lavoro fosse stato già svolto - del prossimo Festival di Sanremo, avrebbe deciso di restare alla guida della squadra chiamata a organizzare l’edizione 2021 della competizione canora. Stando a un retroscena riferito dall’agenzia ANSA, lo showman - benché amareggiato dal battage polemico scatenatosi negli ultimi giorni circa la presenza del pubblico di figuranti contrattualizzati nella platea del Teatro Ariston durante la settantunesima edizione del Festival della Canzone Italiana - avrebbe scelto la via della responsabilità, rimettendosi alle decisioni che saranno prese dalla Rai e dal Comitato Tecnico Scientifico, per non mettere in difficoltà le maestranze coinvolte nella realizzazione dello show e l’industria discografica italiana.

Pertanto, sempre secondo il retroscena riportato dall’agenzia, sciolto il nodo relativo alla presenza del conduttore e di Fiorello a decidere riguardo la presenza del pubblico di figuranti contrattualizzati in platea al Teatro Ariston saranno i vertici del servizio pubblico in base alle indicazioni che saranno fornite dal CTS.

In relazione alla gestione dell’emergenza sanitaria, l’ex presidente di SIAE e avvocato esperto di diritto d’autore Giorgio Assumma - intervistato dall’ADNKronos - ha spiegato come in caso di un eventuale contagio tra cast o addetti ai lavori a Festival in corsa “perché l'organizzazione sia [ritenuta] responsabile bisogna dimostrare che non abbia adottato tutte le misure idonee”. Assumma è stato consulente del Maurizio Costanzo Show, che in questo periodo sta venendo registrato con il pubblico in platea isolato - ciascuno sulla propria poltrona - da barriera di plexiglass: “Non è una situazione facile, ma può essere gestita”, ha concluso l’avvocato, “Massimo Ranieri ha registrato nel teatro Sistina, ma avendo adottato misure simili non è successo nulla. Al Maurizio Costanzo Show non c'è stato nemmeno un caso di contagio, e oggi lo chiamano il 'metodo Costanzo'. Si può fare”.

Sulla presenza del pubblico in sala al Teatro Ariston si è espresso anche Linus: intervistato da Il Messaggero, il direttore editoriale del gruppo radiofonico GEDI e storico amico e collega di Amadeus e Fiorello ha spiegato: