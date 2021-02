Musica e listini: gennaio si è tinto di rosso

Prematuro bollare la settimana appena trascorsa come quella dell'ingresso dell'orso al posto del toro ma, è sotto gli occhi di tutti, praticamente qualsiasi titolo quotato in borsa a qualsiasi latitudine ha perso terreno e lasciato valore sul mercato tra il 25 e il 29 gennaio.

Non hanno fatto particolare eccezione quelli legati all'industria musicale che monitoriamo ogni settimana: tutti in rosso, con perdite mediamente comprese tra il 5% e il 10%, dopo parecchie settimane di ascesa per diversi di essi. Uniche eccezioni: Sirius XM, che è restata verde dopo un salto in alto di 15 punti percentuali e un successivo assestamento (nel dettaglio che segue, la possibile motivazione) mentre quasi alla pari CTS Eventim, che si è difesa meglio di Live Nation, forse affaticata da un recupero quasi miracoloso negli ultimi mesi.

Male Spotify, meno male Tencent che rasenta la parità.

Male Warner Music Group, meno male Vivendi.

Giù, e parecchio, l'intero comparto big tech.

Ecco i dettagli: