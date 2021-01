Classifiche, tutte le novità della settimana del 29 gennaio

E’ Capo Plaza il protagonista nelle classifiche italiane nella settimana del 29 gennaio: piazzando il suo nuovo album - “Plaza” - in vetta alla chart degli album più venduti in Italia nel corso degli ultimi sette giorni, il rapper salernitano - grazie anche agli ascolti sulle piattaforme streaming, che vengono conteggiati come vendite attraverso appositi tassi di conversione applicati agli account a pagamento - occupa anche buona parte della top 50 nella graduatoria dei singoli più popolari.

Discorso diverso va fatto per le classifiche inglesi e americane: in mancanza di uscite di peso, oltremanica e oltreoceano la situazione non ha registrato grandi capovolgimenti, segnalando tuttavia gli ingressi ai piani alti delle chart americane e inglesi rispettivamente di “The Good Times and the Bad Ones” di Why Don’t Me e di “Isles” dei Bicep, entrambi sul podio al loro debutto sui mercati.

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 22 al 28 gennaio 2021 vede “Plaza” di Capo Plaza debuttare in prima posizione e segnala i seguenti nuovi ingressi:

“Brigatabianca” di Samuel (5)

“Los Dioses” di Anuel AA & Ozuna (46)

La classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 22 al 28 gennaio riconferma “La canzone nostra” di Mace, Blanco e Salmo in prima posizione, e segnala le seguenti nuove entrate:

“Non fare così” di Capo Plaza (2)

“Demonio” di Capo Plaza con Sfera Ebbasta (3)

“Street” di Capo Plaza (4)

“No Stress” di Capo Plaza con Boogie Wit Da Hoodie (7)

“VVS” di Capo Plaza con Gunna (9)

“OMG” di Capo Plaza (10)

“Plaza” di Capo Plaza (11)

“Track 1” di Capo Plaza (17)

“Richard Mille” di Capo Plaza con Lil Tjay (18)

“Fiamme alte” di Capo Plaza (19)

“Ferrari” di Capo Plaza con Luciano (27)

“Pochette” di Capo Plaza (33)

“Mantieni il bacio” di Michele Bravi (41)

“Ultimo banco” di Capo Plaza (43)

“Tevez” di Capo Plaza (46)

“Successo” di Capo Plaza (47)

“Pioggia” di Il Tre (68)

“Lo vas a olvidar” di Billie Eilish e Rosalia (81)

“Dimmi” di Esa Abrate (92)

La classifica Radio Airplay, che vede “Venere e Marte” di Takagi & Ketra con Frah Quintale e Marco Mengoni salire al primo posto dalla terza posizione, segnala i nuovi ingressi di:

“Ogni pensiero vola” di Venerus (30)

“Mantieni il bacio” di Michele Bravi (60)

“New Love” di Silk City (61)

“Street” di Capo Plaza (67)

“Yellow Sweater” di Dani (75)

“24 Hours” dei Clean Bandit (94)

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana della settimana vede “Fino a farci scomparire” di Diodato salire in vetta dal secondo posto.

La classifica Billboard Hot 200 degli album, che vede per la seconda settimana consecutivo in vetta “Dangerous: The Double Album” di Morgan Wallen, segnala i nuovi ingressi di:

“The Good Times and the Bad Ones” di Why Don’t Me (3)

“Nobody Is Listening” di Zayn (44)

“Love Is the King” di Jeff Tweedy (89)

“DemiDevil” di Ashnikko (107)

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che riconferma per la seconda settimana consecutiva “Driver License” di Olivia Rodrigo come brano più venduto, segnala i nuovi ingressi di:

“Bad Boy” di Juice WRLD e Young Thug (22)

“Masterpiece” di DaBaby (55)

“Undivided” di Tim McGraw e Tyler Hubbard (76)

“Beat Box” di SpotGottem (84)

“Goosebumps” di Travis Scott e HVME

“De una vez” di Selena Gomez (92)

“Better Days” di Ant Clemons con Justin Timberlake (94)

“Somebody Like That” di Tenille Arts (97)

La UK Charts album della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio vede in prima posizione “Post Human: Survival Horror” dei Bring Me The Horizon e segnala i seguenti nuovi ingressi:

“Isles” dei Bicep (2)

“Kvitravn” dei Wardruna (50)

“Under a Mediterranean Sky” di Steve Hackett (52)

“The Hope List” di Lonely The Brave (73)

“Holy Ground” dei Dead Daisies (81)

La UK Charts singoli della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2021 vede la riconferma di “Drivers License” di Olivia Rodrigo in prima posizione e registra i nuovi ingressi di:

“Wellerman” di Nathan Evans (3)

“Back to Basis” di Fredo (20)

“Skin” di Sabrina Carpenter (28)

“Lo vas a olvidar” di Billie Eilish e Rosalia (35)

“Your Love (9 PM)” di “ATB/Topic/A7S (61)

“Typhoons” dei Royal Blood (63)

“New Love” dei Silk City (65)

“Overpriced” di M Huncho (70)

“Lifestyle” di Jason Derulo con Adam Levine (84)

“Goodbye” di Imanbek e Goodboys (87)

“Atlas” dei Bicep (91)