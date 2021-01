Il cantante mascherato, eliminati i Ricchi e Poveri: erano il baby alieno

Sono i Ricchi e Poveri i primi eliminati dall’edizione 2021 del Cantante Mascherato, lo show televisivo condotto da Milly Carlucci che ha debuttato nella serata di ieri, venerdì 29 gennaio, su Rai Uno: la band di Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Marina Occhiena si nascondeva dietro il personaggio del “baby alieno”. Il gruppo si è esibito in un medley di “Extraterrestre” di Eugenio Finardi e “Starman” di David Bowie.

La band ha deciso di auto-eliminarsi, non aspettando lo spareggio con l’altra maschera a rischio eliminazione, la Pecorella: stando a quanto trapelato, la scelta sarebbe da imputare alle difficoltà incontrate dal gruppo nel vestire gli abiti di scena, problema - quello di stare in quattro dentro a un unico costume - che si è rivelato anche nel corso della diretta televisiva, durante la quale è stato necessario uno stacco delle camere dal palco per permettere ai tecnici di scena di spostare la maschera.

Gli altri personaggi rimasti in gara sono il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto.