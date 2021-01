Anche l’edizione 2021 del Coachella Festival sospesa per Covid

A pochi giorni dall’annuncio di Micheal ed Emily Eavis circa la cancellazione per il secondo anno consecutivo del Festival di Glastonbury, anche il Coachella Festival, il grande evento all’aperto ospitato dall’Empire Polo Club di Indio, in California, che tradizionalmente apre la stagione dei raduni outdoor statunitensi, è stato costretto a sospendere la propria edizione 2021 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19: a farlo sapere è stato Cameron Kaiser, l’ufficiale della sanità pubblica della contea di Riverside.

Due to the pandemic, Public Health Officer Dr. Cameron Kaiser today (Jan. 29) signed a public health order canceling Coachella Valley Music and Arts, Stagecoach Country Music festivals planned for April 2021. We look forward to when the events may return. https://t.co/YAIn8uTea9 — Dr. Cameron Kaiser (@RivCoDoc) January 29, 2021

“A causa della pandemia, il dottor Cameron Kaiser ha firmato un’ordinanza che ordina la cancellazione dei festival Coachella Valley Music and Arts e Stagecoach Country Music programmati per aprile 2021. Attendiamo con impazienza il ritorno di questi eventi”.

Per il momento gli organizzatori non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, né per mezzo degli account del festival né attraverso i canali di Goldenvoice, la controllata di AEG Live che produce materialmente l’evento: non è chiaro, quindi, se questa possa essere considerata una vera e propria cancellazione - come nel caso di Glastonbury - o piuttosto, come suggerito dal tweet del dottor Kaiser , di una sospensione temporanea.

Il Coachella 2021 avrebbe dovuto tenersi tra i weekend del 9-11 e 16-18 aprile: l’edizione avrebbe segnato la riapertura dei cancelli di una delle rassegne più amate non solo sul panorama americano ma a livello globale dopo la cancellazione dell’edizione 2020, sempre a causa dell’emergenza Coronavirus. Gli organizzatori - che avevano già annunciato nel cast i nomi di, tra gli altri, Travis Scott, Frank Ocean e Rage Against the Machine - cercarono in un primo momento di salvare la situazione rimandando il festival a ottobre, per poi arrendersi definitivamente davanti al dilagare del contagio all’inizio della scorsa estate.

Il rinvio potrebbe essere un’opzione praticabile anche per la prossima edizione: lo scorso mese di ottobre l’edizione statunitense riferì in via ufficiosa di un piano concreto da parte di Goldenvoice per spostare di nuovo a inizio autunno il Coachella 2021. A svelare il piano B sarebbe stata una fonte vicina all’ad di Goldenvoice Paul Tollett: il festival dovrebbe tenersi tra la prima e la seconda settimana del prossimo mese di ottobre. Le uniche criticità nel darne ufficialmente notizia sarebbero legate ai calendari degli artisti, i cui impegni dal vivo futuri sono oggi quanto mai nebulosi a causa dell’andamento imprevedibile della pandemia.