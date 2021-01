Duran Duran, guarda il video della cover di ‘Five years’ di David Bowie

I Duran Duran hanno condiviso il video della loro cover di “Five years” di David Bowie, pubblicata da Simon Le Bon e soci lo scorso 8 gennaio, nel giorno in cui il musicista britannico avrebbe compiuto 74 anni.

La clip, diretta da Gavin Elder, vede la band di “Rio” eseguire il brano tratto dall’album della voce di “Heroes” originariamente pubblicato nel 1972, “The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”, insieme a Mike Garson - pianista che ha lavorato con Bowie fin dagli anni ’70.

Per creare il video Elder ha prima filmato individualmente ogni musicista a Londra e a Los Angeles, e successivamente, con l’aiuto di Teek Mach, ha messo insieme ogni singola performance registrata.

“La mia vita da adolescente era tutta incentrata su David Bowie. Lui è il motivo per cui ho iniziato a scrivere canzoni. Una parte di me non riesce ancora a credere alla sua morte avvenuta cinque anni fa, ma forse è perché c'è una parte di me in cui lui è ancora vivo e lo sarà sempre”, ha dichiarato Simon Le Bon quando con la sua band ha pubblicato la cover di “Five years”, il cui video è riportato qui sotto.

I Duran Duran hanno presentato dal vivo la loro cover di “Five years” lo scorso 8 gennaio nel corso del concerto in streaming dedicato a David Bowie e intitolato “A Bowie Celebration: Just for One Day”. L’evento, organizzato da Mike Garson, ha visto una lunga fila di star della musica rendere omaggio all’artista britannico scomparso il 10 gennaio 2016. Tra gli artisti che hanno partecipato allo show, si sono esibiti Trent Reznor, Billy Corgan, Adam Lambert, Perry Farrell, Joe Elliott, Gavin Rossdale, Yungblud, Boy George, Taylor Momsen, un supergruppo formato da Corey Taylor, Taylor Hawkins, Dave Navarro e Chris Chaney dei Jane’s Addiction, oltre che Simon Le Bon e soci.