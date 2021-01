ultimoconcerto, si leva sui social il grido d’allarme dei live club

E’ stata battezzata #ultimoconcerto la campagna social di sensibilizzazione che si propone di fare luce sulla drammatica situazione che stanno vivendo i live club di tutta Italia a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Sostenuta da Assomusica, Arci e KeepOn, l’iniziativa ha coinvolto alcuni dei principali locali di musica dal vivo più noti al pubblico di appassionati: solo in Lombardia hanno aderito, tra gli altri, Alcatraz, Fabrique e Legend 54 (Milano), Live Music Club (Trezzo), Bloom (Mezzago) e Latteria Molloy (Brescia).

“Quando sarà L’ultimo concerto? O forse c’è già stato?”, si legge nella nota che accompagna il comunicato: “Quando parliamo di Live Club dobbiamo pensare anzitutto a un insieme di strutture da mantenere, a uno staff composto da numerose persone che investono energie ed impegno costanti per offrire una proposta legata alla musica contemporanea di qualità. Parliamo di spazi che si trovano oggi in una situazione di assoluta emergenza, senza alcuna certezza sul futuro e sulla effettiva possibilità di riuscire a superare questa lunga fase di crisi”.

“Parliamo di palchi che negli anni hanno ospitato e cresciuto artisti di ogni genere, compresi quelli che oggi vengono acclamati negli stadi e nei grandi festival nazionali e internazionali e di spazi che hanno formato le figure professionali più affermate e riconosciute di questo settore”, prosegue il manifesto: “Sale concerto e live club sono fucine di cultura.

Luoghi che permettono ai musicisti di esprimersi, di creare e diffondere arte, di incontrare il pubblico. Ben lontano dall'essere meri punti di ritrovo, queste realtà si distinguono dai tanto discussi protagonisti della movida per la loro capacità di veicolare aggregazione e socialità creativa e sicura nei territori. Sono spazi che, nella maggioranza dei casi, sono rimasti in rigoroso e rispettoso silenzio da ormai un anno”.

“I live club e le sale concerto portano sulle spalle il peso di quasi un anno di chiusura”, conclude il comunicato di presentazione della campagna: “Attualmente, nonostante il ruolo enorme che questi spazi hanno in termini di creazione, promozione e diffusione di cultura, e il loro indiscutibile valore sociale, si può dire che siano stati pressoché ignorati dai numerosi decreti susseguitisi in questi mesi. Provvedimenti che hanno sì citato cinema e teatri in tema di spettacolo, ma non hanno dedicato la dovuta attenzione a queste realtà che rischiano di scomparire”.