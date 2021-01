David Bowie, in arrivo ‘Look at the Moon! (Live Phoenix Festival 97)’

Dopo “Ouvrez Le Chien (Live Dallas 95)”, “No Trendy Rechauffè (Live Birmingham 95)” e “LiveandWell.com”, il prossimo 12 febbraio la serie "Brilliant Live Adventures" di David Bowie proporrà il quarto dei sei live album dell’artista britannico dagli anni Novanta.

Il disco in uscita il prossimo mese è “Look at the Moon! (Live Phoenix Festival 97)”, registrato il 20 luglio 1997 al Phoenix Festival di Long Marston, nei pressi di Stratford Upon Avon, con Bowie impegnato alla voce, alla chitarra e al sax, Zachary Alford alla batteria, Gail Ann Dorsey al basso, alla voce e alle tastiere, Reeves Gabrels alla chitarra, ai sintetizzatori e alla direzione musicale, e Mike Garson al piano, alle tastiere e ai synth.

L’album live - in arrivo come unica uscita in edizione limitata in versione doppio CD, triplo LP e sotto forma di bundle - includerà, tra le altre cose, alcune rarità come la cover di “O Superman” di Laurie Anderson, eseguita da David Bowie e dal gruppo

Come le precedenti pubblicazioni della serie "Brilliant Live Adventures”, “Look at the Moon! (Live Phoenix Festival 97)” sarà disponibile esclusivamente sullo store ufficiale di David Bowie e sul Dig! store di Warner Music Group.

Ecco la tracklist:

“Quicksand”

“The Man Who Sold the World”

“Driftin’ Blues”/”The Jean Genie”

“I’m Afraid of Americans”

“Battle for Britain (The Letter)”

“Fashion”

“Seven Years in Tibet”

“Fame”

“Looking for Satellites”



“Under Pressure”

“The Hearts Filthy Lesson”

“Scary Monsters (and Super Creeps)”

“Hallo Spaceboy”

“Little Wonder”

“Dead Man Walking”

“White Light/White Heat”

“O Superman”

“Stay”