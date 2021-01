Sanremo 2021, nuovo protocollo per gli artisti: tamponi ogni giorno e interviste da remoto

Tampone molecolare prima della partenza e tamponi rapidi da effettuare ogni giorno durante la settimana di Sanremo 2021; in teatro presenze limitate ai soli addetti ai lavori; attività di promozione esclusivamente in remoto: ecco alcuni dei punti del protocollo, in otto punti, sottoscritto da AFI, FIMI e PMI, con le linee guida che dovranno seguire i cantanti e il loro staff durante la settantunesima edizione del Festival della canzone italiana.

Il codice di comportamento degli artisti, trasmesso da Fimi in vista del prossimo Sanremo, prevede l’allestimento in piazza Colombo di “una o più tende per effettuare tamponi-rapidi” che, a carico RAI, “andranno effettuati ogni giorno a tutte le persone presenti e coinvolte nel festival (artisti direttori d’orchestra, fonici, operatori accreditati, staff, trucco e parrucco, videomaker/fotografo driver artisti etc.)”, le quali dovranno obbligatoriamente sottoporsi al tampone molecolare “nelle 72 ore che precedono la partenza”.

Le presenze all’interno del Teatro Ariston - in cui la “RAI deve garantire il corretto flusso e l’alternanza nell’utilizzo dei camerini” - saranno limitate “ai soli addetti ai lavori (artista, un solo accompagnatore, direttore d’orchestra, fonico, altri?) che saranno dotati di un badge RAI per l’accesso alle aree autorizzate (teatro, retro palco, camerini)” e gli hotel dovranno “garantire l’accesso ai soli operatori accreditati”, oltre che “prevedere uno o più spazi adibiti a interviste, conferenze, etc. che si svolgeranno esclusivamente online”. Non possono, quindi, essere previste “attività promozionali in presenza” e sono escluse “attività tipo: red carpet, esibizioni, servizi fotografici o collegamenti esterni, se non quando strettamente necessarie e regolamentate all’interno del teatro Ariston”.

Al fine di “evitare ogni sorta di assembramento a cominciare dai camerini stessi”, le prove dovranno seguire degli orari “scaglionati”. Gli spostamenti dovranno “essere affidati allo stesso driver dell’azienda per ogni artista e team e il mezzo sanificato di volta in volta”.

Inoltre, come espresso nell’ultimo punto del protocollo, al posto della presenza fisica dei giornalisti in sala stampa, si chiede “la creazione di una room online per le votazioni”.