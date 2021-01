Il cantante mascherato, al via da stasera la seconda edizione

Questa sera, 29 gennaio, su Rai 1 andrà in onda la prima puntata della seconda edizione di “Il cantante mascherato”, programma condotto da Milly Carlucci dove personaggi noti dello spettacolo si sfidano cantando dietro maschere e costumi per mantenere l’anonimato.

La seconda stagione dello show canoro, in onda per cinque appuntamenti, vedrà sedersi al banco dei giudici i già collaudati Patty Pravo, Francesco Facchinetti, il conduttore Flavio Insinna e due new entry, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Oltre a dover indovinare chi si cela sotto le maschere, i giurati e il pubblico a casa, tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter), avranno il compito di giudicare le esibizioni dei nove concorrenti in gara che si nasconderanno dietro i personaggi de il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby alieno e l’Orsetto.

Dopo le esibizioni, ogni puntata si concluderà con l’eliminazione del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più basso e al termine di ogni appuntamento sarà rivelata l’identità del personaggio costretto ad abbandonare la gara.

Da quest’anno il programma, tratto dal formato sudcoreano "King of masked singer", sarà caratterizzato anche dalla presenza in platea di 30 “detective” che, come dei veri investigatori, dovranno cercare di indovinare l’identità dei concorrenti.