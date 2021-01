Missione compiuta. Gli Smashing Pumpkins sono riuscito a portare ufficialmente a termine le registrazioni della nuova versione di "Machina II", il loro sesto album, originariamente distribuito in rete ai fan nel settembre del 2000 (ne furono stampate solo 25 copie fisiche).

A vent'anni dall'uscita del disco, ideale seguito del flop commerciale "Machina/The Machines of God", Billy Corgan e compagni hanno deciso di rispolverare l'album, rimettendo mano ai brani per ripubblicarli. Ad annunciare la fine delle lavorazioni dell'ambizioso progetto è lo stesso frontman della band ai microfoni di Radio.com:

"Machina II fu composto come un musical, ma non lo completammo mai: fu come girare un film senza mai finalizzarlo. Il mio obiettivo, vent'anni dopo, è stato quello di portarlo a termine. Il disco contiene un'ottantina di pezzi".

Una data d'uscita non è stata ancora fissata. Negli ultimi tempi gli Smashing Pumpkins sembrano essere più attivi che mai. La band ha pubblicato nel 2018 l'album "Shiny and oh so bright, vol. 1 / Lp: no past. No future. No sun.", seguito nel 2010 da "Cyr". Corgan ha poi fatto sapere di essere alle prese con il sequel di "Mellon Collie and the infinite sadness", l'album degli Smashing Pumpkins datato 1995.