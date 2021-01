Questo musicista suona i Nirvana e i Cure con un particolare strumento cinese

Le canzoni dei Nirvana, dei Cure e dei Tool come non le avete mai ascoltate. Sul suo canale YouTube il musicista Anthony Reid ha caricato alcuni video in cui suona cover di brani della band di "Smells like teen spirit" e altri gruppi con un particolare strumento cinese, lo yangqin, appartenente alla famiglia dei cordofoni a percussione.

I video sono stati caricati su YouTube da più di un anno, ma il mondo del web - e dei social - sembra aver scoperto il talento di Reid solamente ora. Tra le varie cover pubblicate ci sono quelle di "Heart-Shaped box" dei Nirvana, "Close to me" dei Cure, "Lateralus" dei Tool, che potete ascoltare qui sotto, insieme a quelle di "Mad World" dei Teatrs for Fears".

Nei video, oltre a suonare, Anthony Red - che pubblica con il nome d'arte di Horns of Pan - canta anche. Della sua musica, non senza sensazionalismo, dice: "Questa musica è da intendersi come una benedizione ma anche come un avvertimento. Un messaggio d'amore, ma che nasconde anche orrore. Per trovare l'equilibrio nella tua vita devi prima ascoltare Horns of Pan".