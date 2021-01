Thom Yorke omaggia Ennio Morricone: ascolta la nuova playlist

C'è anche Ennio Morricone nella nuova playlist redatta dal leader dei Radiohead Thom Yorke per Sonos Radio. Il 52enne musicista britannico ha deciso di omaggiare il leggendario compositore italiano inserendo nella selezione di brani curata per la piattaforma due brani firmati da Morricone. E la scelta non è ricaduta sui pezzi più gettonati del suo sconfinato repertorio, a partire da quelli delle colonne sonore dei film della "Trilogia del dollaro" e fino ad arrivare ai brani della colonna sonora di "The Hateful Eight" di Quentin Tarantino (che gli permise di conquistare l'Oscar nel 2016), passando per "C'era una volta in America" e "La leggenda del pianista sull'oceano". Ma su titoli neanche così conosciutissimi come "Studio di colori" e "Trafelato".

"Studio di colore" fa parte della colonna sonora del film "L'assoluto naturale", regia di Mauro Bolognini, datato 1969. "Trafelato" è estratto invece dalla colonna sonora di "Giornata nera per l'ariete", thriller del 1971 diretto da Luigi Bazzoni. Nella playlist di Thom Yorke i brani di Morricone si alternano a composizioni di - tra gli altri - Les Baxter ("Lunor rhapsody"), Zdene Liska ("Sunken dagger/The little mermaid"), This Heat ("Twilight furniture"), Mark Prithcard ("One way mirror"), Yaeji ("When I grow up"), Ana Roxanne ("A study in vastness"). L'intera playlist può essere ascoltata a questo link.

L'omaggio di Thom Yorke a Morricone non stupisce poi tanto. Da ormai qualche anno a questa parte, infatti, il leader dei Radiohead ha fatto del suo interesse per il cinema e in particolar modo per le colonne sonore un vero e proprio lavoro, come testimonia la collaborazione con Luca Guadagnino per le musiche del remake di "Suspiria", nel 2018. Lo scorso ottobre Yorke ha parlato approfonditamente della sua passione per il grande schermo anche nel corso di un evento ospitato nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, rivelando involontariamente di essere al lavoro pure su nuova musica.