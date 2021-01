Primary Wave acquisisce il catalogo della Sun Records

La società di edizioni newyochese Primary Wave Music, recentemente attivissima - come del resto le concorrenti - nel marketing dei cataloghi musicali, si è aggiudicata i diritti sul catalogo della Sun Records, storica etichetta di Memphis che a partire dai primi anni Cinquanta plasmò il sound rock’n’roll e rockabilly delle origini pubblicando gli album di - tra gli altri - Elvis Presley, Jerry Lee Lewis e Johnny Cash: l’accordo include, oltre che alle registrazioni (6000 in totale, tra le altre "Folsom Prison Blues" e "I Walk the Line" di Cash, "Great Balls of Fire" di Lewis, "Blue Suede Shoes" di Carl Perkins e "Chapel of Love" dei Dixie Cups), anche il marchio e una porzione di diritti d’autore su alcuni brani pubblicati da consociate come Red Bird e Blue Cat.

Dall’accordo sono esclusi i lavori di Elvis Presley, già acquisiti in passato dal gruppo Sony. Stando a quanto riferito dal New York Times, l’operazione sarebbe stata finalizzata per una somma pari a 30 milioni di dollari.

“La Sun è un’etichetta iconica, la sua eredità va coltivata”, ha spiegato a proposito dell’acquisto il fondatore di Primary Wave Larry Mestel, che a oggi può contare su oltre un miliardo e mezzo tra cash e asset in gestione per correre contro l’agguerritissima Hipgnosis di Merck Mercuriadis.