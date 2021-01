Spotify capirà di che umore sei e saprà cosa farti ascoltare

Secondo indiscrezioni di stampa la piattaforma guidata da Daniel Ek starebbe testando due funzioni pronte a portare il rapporto tra app e esseri umani a un nuovo livello.

La prima riguarderebbe un progetto pilota avviato in Australia, nel Queensland, in collaborazione con la locale Road Safety Foundation: sfruttando le funzioni di geolocalizzazione degli smartphone la app del servizio individuerà i brani meno veloci presenti nelle playlist degli utenti per riprodurli in prossimità delle aree scolastiche. Secondo quanto riferito da Gizmodo la particolare modalità di selezione - attivata nel raggio di 5 chilometri dagli istituti - sarà abbinata a specifici messaggi inerenti la sicurezza stradale.

Più inquietante è invece il brevetto che la società svedese quotata a Wall Street ha depositato presso l’ufficio brevetti americano: attraverso sofisticati processi di intelligenza artificiale e machine learning la app, attraverso il microfono dello smartphone, potrebbe individuare dal tono di voce l’umore dell’utente e suggerire di conseguenza brani adatti allo stato d’animo. L’algoritmo analizzerebbe anche i rumori di fondo, per contestualizzare meglio l’informazione, intrecciando le proprie analisi con i dati presenti nel profilo dell’utente in merito al genere e all’età. In caso di utenti particolarmente riservati, l’algoritmo sarebbe in grado di riconoscere "approssimativamente" l’età del soggetto analizzato sulla base di "una combinazione di lunghezza del tratto vocale e tono".

Questa funzionalità, ovviamente, è ancora solo un’ipotesi, anche se corroborata da tecnologie esistenti e legalmente depositate: prima che eventuali soluzioni possano essere adottate su larga scala, oltre a una campagna informativa molto specifica diretta all’utenza sarà necessario ottenere il via libera dalle authority competenti in materia dei vari paesi dove sarà attivita. Ma al di là dell’implementazione del servizio - che in tanti potrebbero ritenere superflua - la combinazione tra geolocalizzazione e monitoraggio h24 dell’utente potrebbe aprire, in termini di raccolta, analisi e sfruttamento dei dati, delle prospettive tanto appetibili in termini commerciali quanto controverse dal punto di vista etico.