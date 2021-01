Sono autentiche grandi manovre quelle in corso dietro le quinte del K-pop: la Big Hit Entertainment, l’etichetta della boyband dei record BTS fondata da Bang Si-hyuk, ha annunciato di voler investire 70 miliardi di won - circa 63 milioni di dollari - nel capitale di YG Entertainment, label di Psy e Blackpink da sempre considerata sua acerrima rivale. Nel dettaglio l’operazione vedrà Si-hyuk muoversi sia con Big Hit che con la controllata beNX, tramite le quali saranno effettuati due acquisti di obbligazioni rispettivamente da 30 e 40 miliardi di won rispettivamente nella YG e nella sua controllata YG Plus: la quota ascrivibile a Big Hit sarebbe del 17,9%.

“Le due società hanno sempre cercato il meglio nei rispettivi campi, ora abbiamo iniziato un nuovo capitolo”, ha fatto sapere YG Plus in una nota, alla quale ha risposto il gruppo di Si-hyuk: “Attendiamo con impazienza la sinergia tra YG PLUS, che ha stabilito una forte rete in un'ampia varietà di settori come la distribuzione e la produzione di merci, e Big Hit e beNX, i cui punti di forza sono la proprietà intellettuale e le piattaforme degli artisti. Cresceremo insieme attraverso un'ampia serie di collaborazioni che avranno un impatto ad ampio spettro sul modo di intendere l'intrattenimento”.

Attualmente la Big Hit, quotata sul mercato azionario sudcoreano, è valutata intorno a 7,6 miliardi di dollari: la quota di maggioranza della società, pari al 36,6%, è detenuta dallo stesso fondatore, Bang Si-hyuk.