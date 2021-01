Germania: CTS Eventim ‘arruolata’ per la campagna vaccinale

Heiner Garg, ministro della salute dello Schleswig-Holstein, stato federale tedesco all’estremo nord del paese che comprende città come Amburgo, Lubecca e Flensburgo, ha scelto di appoggiarsi a CTS Eventim per organizzare la campagna vaccinale locale anti Covid-19.

La decisione è stata presa in virtù della locale organizzazione della sanità di base: nello Schleswig-Holstein - dove gli abitanti sono poco meno di tre milioni - la campagna non sarà gestita dalla Kassenärztliche Bundesvereinigung, l’associazione nazionale dei medici di base, ma dal colosso del ticketing (attivo anche in Italia con la controllata TicketOne), che - secondo Garg, ha maggiori capacità di gestire il volume delle richieste di appuntamento, aspetto critico che sta creando non pochi problemi ai presidenti di diversi lander, specie quelli più popolati.

“Sarà un enorme sforzo logistico e organizzativo”, ha osservato Garg, al quale ha fatto eco - in un’intervista a Die Welt - Alexander Ruoff, direttore operativo di CTS Eventim. “Quella che ci è stata assegnata non è una mansione così diversa dai grandi eventi dei quali ci occupiamo di solito”, ha spiegato il manager, che ha rivelato di essere stato contattato, con lo stesso scopo, da Austria e Brasile, e di essere in trattativa anche con diversi governi di paesi europei, tra i quali la Finlandia e l’Italia.