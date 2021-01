La vita sempre all'avanguardia di Maurizio Arcieri

Il 29 gennaio del 2015 moriva, all'età di 72 anni, Maurizio Arcieri; conosciuto anche con il solo nome di Maurizio.

Arcieri ha esordito nel mondo della musica nel 1964 come frontman del gruppo musicale beat dei New Dada (nome ispirato al movimento artistico d'avanguardia del dadaismo): dopo una serie di esibizioni dal vivo, ospitate per lo più da alcuni locali milanesi, la band entrò in contatto con il talent scout Leo Watcher, che permise ad Arcieri e soci di ottenere un contratto discografico con la Bluebell Records (fondata a Milano nel 1959 da Toni Casetta e attiva fino al 1969). L'etichetta milanese pubblicò il primo 45 giri dei New Dada, "Ciò che fai" (una cover del brano "When you walk in the room" della cantautrice statunitense Jackie DeShannon, tradotta da Mogol e Ricky Gianco) che riscosse un discreto successo.

Nel 1965, i New Dada ebbero modo di suonare in qualità di gruppo di spalla nella tournée che vide i Beatles esibirsi a Milano, a Genova e a Roma.

Nel 1966 conquistarono il terzo posto al Cantagiro con la canzone "Non dirne più" (cover di "Sick and Tired" del cantante statunitense Chris Kenner). L'exploit spinse la loro etichetta discografica a consegnare al mercato un 33 giri, l'unico della loro carriera, "I'll go crazy", contenente alcuni singoli già pubblicati dai New Dada nei mesi precedenti e alcuni inediti. Nel 1967 i New Dada pubblicarono la versione italiana di "Lady Jane" dei Rolling Stones, ma proprio nel momento in cui parevano pronti a spiccare il volo, il gruppo si sciolse per crescenti tensioni personali al suo interno.

Maurizio Arcieri nel 1967 intraprese quindi la carriera solista, con il nome d'arte di Maurizio; il successo arrivò già nel 1968 con il brano "5 minuti e poi", presentato alla quinta edizione della manifestazione canora radiotelevisiva "Un disco per l'estate" (che quell'anno fu vinto da Riccardo Del Turco con "Luglio"). Maurizio pubblicò un buon numero di singoli fino al 1975, ma un solo album, "Trasparenze", nel 1973.

Nel 1976 Arcieri fondò, insieme alla compositrice e cantante svizzera Christina Moser, sua compagna prima e in seguito anche moglie, il duo dei Chrisma, nome nato dalla fusione delle iniziali dei loro due nomi di battesimo. Il duo pubblicò una serie di brani inizialmente caratterizzati dalle sonorità e dalla estetica punk che giungevano dalla Gran Bretagna, per poi virare verso la musica elettronica d'avanguardia: tra questi si ricordano "Lola" e "Black silk stocking" (rispettivamente "lato a" e "lato b" di un singolo pubblicato nel 1977) e "Gott gott electron" ("lato a" di un singolo consegnato al mercato nel 1979). Esce nel 1977 il primo disco dei Chrisma, "Chinese restaurant", mentre due anni più tardi fu la volta di "Hibernation"; la terza prova discografica del duo, "Cathode mamma", raggiunse il mercato nel 1980 e segnò la svolta elettro-pop di Maurizio Arcieri e di Christina Moser, che, per sottolineare il mutamento, cambiarono il nome del duo in Krisma e cominciarono a collaborare con il compositore tedesco Hans Zimmer. I Krisma furono tra i primi in Italia ad appoggiarsi alla multimedialità operando una certa ricerca nel campo dei videoclip e della grafica.

Negli anni Ottanta furono pubblicati gli album "Clandestine anticipation" (che contiene "Many Kisses" il più grande successo dei Krisma), "Nothing to do with the dog", "Fido", "Iceberg" e "Non ho denaro". Dopo un periodo di silenzio discografico, il duo ritorna nel 2001 con il singolo "Kara", mentre nel 2002 partecipano alla canzone dei Subsonica "Nuova ossessione" inclusa nell'album "Amorematico" e collaborano con Franco Battiato prendendo parte alle registrazioni dell'album "Dieci stratagemmi", del 2004. Nel 2007 esce "Isola", il loro ultimo singolo. L'ultimo album, "Opera punk", verrà pubblicato l'anno seguente. E in un certo modo il cerchio per Maurizio e Christina si chiude.