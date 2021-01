Sanremo 2021, Amadeus ha chiamato Naomi Campbell come co-conduttrice

La top model Naomi Campbell è la terza coconduttrice del Festival di Sanremo 2021. Ad annunciarlo è Amadeus in un'intervista rilasciata alla Stampa. Sarà presente in occasione della prima serata. La modella va ad aggiungersi alla cantante Elodie e all'attrice Matilda De Angelis e alle altre sette donne (in totale saranno dieci) che affiancheranno nella conduzione il direttore artistico della kermesse canora. L'appuntamento è in primavera in diretta su Rai 1, in mezzo alle mille incertezze sulla possibilità di presenza del pubblico a causa dell'emergenza coronavirus.

Ma perché proprio Naomi? Amadeus sembra avere le idee chiare: "La donna che aprirà il Festival di Sanremo 2021 sarà Naomi Campbell. Questa estate ho visto un servizio su di lei e su ciò che rappresenta al di là della moda. Lei sarà certamente la co-conduttrice della prima serata. In totale mi vedrete al fianco dici donne: alcune per una serata, altre per tutta la settimana. Naomi potrà raccontare ciò che il pubblico non sa di lei e che le appartiene. La sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civilli e contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica".

Poi il conduttore e direttore artistico ha parlato di come sarà il Festival: "Sanremo è stato per anni assembramento ma quest'anno non sarà possibile. La gente a casa vedrà uno spettacolo che sembrerà il più simile possibile a quello degli altri anni ma dietro le quinte sarà organizzato con metodi chirurgici. I giornalisti che voteranno i cantanti in gara sono considerati dal regolamento. Quando, dove e come saranno svolte queste votazioni? "I rappresentanti delle varie testate voteranno il venerdì sera e in questi giorni stiamo approntando il luogo dove accogliere gli accreditati: il Casinò di Sanremo, con saloni molto ampi che permetteranno distanziamento e sicurezza", ha sottolineato Amadeus.