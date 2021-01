Germania, non si ferma la lotta ai fake streams

La Germania continua a rivelarsi il paese più attento nella lotta alle manipolazioni del mercato digitale: il tribunale federale di Francoforte ha emesso un’ordinanza nei confronti di likeservice24.de, sito che prometteva - ovviamente a pagamento - di “gonfiare” la dote di stream e follower sulle piattaforme musicali digitali. Nel provvedimento le autorità proibiscono alla società di “offrire passaggi, visualizzazioni sui servizi digitali e commenti, ‘like’ o ‘subscriber’ in relazione a qualsiasi contenuto musicale”.

“Questa è l'ennesima decisione positiva in una serie emessa dai tribunali tedeschi a sostegno della continua lotta dell'industria discografica contro la manipolazione dello streaming a livello globale”, ha commentato Frances Moore, ad di IFPI, l’associazione di categoria internazionale dei discografici: “Insieme ai nostri partner restiamo impegnati ad affrontare questa pratica dannosa, che non solo priva artisti, cantautori e altri titolari di diritti del loro legittimo compenso, ma fuorvia anche gli appassionati di musica”.

“Non siamo a conoscenza dei provvedimenti specifici che i servizi di streaming stessi stanno intraprendendo sulle loro piattaforme per impedire direttamente questa attività, ma da parte nostra stiamo intraprendendo azioni legali per garantire che il mercato dello streaming funzioni correttamente e senza manipolazioni, cosa che danneggia sia i creativi che i loro partner”, ha osservato Florian Drücke, Presidente e CEO della Bundesverband Musikindustrie, associazione di categoria dei discografici tedeschi: “Le manipolazioni danneggiano sia l'accuratezza dei pagamenti delle royalty agli autori sia la credibilità di un barometro chiave del settore: le classifiche. A nome dei creatori di musica e dei fan, non lo accetteremo”.

