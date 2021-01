UMG e Lego insieme per Vidiyo

Universal ha unito le forze con il Lego Group, la multinazionale dei giocattoli con sede a Billund, in Danimarca, per la realizzazione di Vidiyo, un’app dedicata ai bambini tra i 7 e 10 anni: il software permette di realizzare dei brevi video musicali utilizzando come sottofondo brani - sia classici che contemporanei - appartenenti al catalogo del gruppo diretto da Lucian Grainge. Le clip potranno essere caricate solo sul feed della app solo dopo aver superato i severi filtri posti per tutelare l’identità e la privacy dei minori.

“Vogliamo nutrire l’immaginazione delle nuove generazioni di creativi, fornendo una nuova tela su cui i giovani possono esprimersi”, ha spiegato in una nota Julia Goldin, Chief Marketing Officer di Lego: “Le ricerche mostrano che oltre tre quarti dei genitori di tutto il mondo vorrebbero che i propri figli si sentissero più sicuri e a loro agio con la propria creatività, e Vidyo è la risposta. Sappiamo che i bambini vogliono sempre scoprire nuovi modi di sperimentare, e questa app è stata creata per aiutare tutti questi giovani con la passione per la musica a scatenare la loro creatività”.

“Attraverso questa innovativa partnership globale – con il potere della musica e del gioco a servizio dello sviluppo e della creatività infantile – i bambini di tutto il mondo potranno esprimersi tramite la creazione, direzione e condivisione dei loro video musicali”, ha aggiunto Olivier Robert-Murphy, Vicepresidente Esecutivo di Universal Music Group: “Vidiyo è una splendida opportunità per milioni di bambini di scoprire nuova musica ed avvicinarsi ai loro artisti preferiti, imparando e connettendosi attraverso il gioco”.