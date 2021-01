Pearl Jam, in arrivo un nuovo concerto in streaming

Nuovo concerto in streaming per i Pearl Jam: la band di Seattle, dal 12 al 16 febbraio, condividerà sulla piattaforma Nugs.net lo show del 10 settembre 2018 al Safeco Field della propria città. Si tratta del secondo concerto del tour "The home X away shows", che vide la band esibirsi in alcuni stadi degli States. L'esordio dell'8 settembre, sempre a Seattle, è stato diffuso in streaming la scorsa estate.

La visione costa 15 dollari: è il quarto webcast della band. Ma le caratteristiche del concerto valgono decisamente il prezzo del biglietto: 37 canzoni, remixate in stereo e in digital surround sound 5.1, con in scaletta cover di Tom Petty ("I Won't Back Down"), Iggy Pop ("Search and Destroy" con Kim Thayil dei Soundgarden e Steve Turner, e Mark Arm dei Mudhoney), Who, e un'inedita interpretazione di "Missing" di Chris Cornell e diversi classici, in immagini inedite.

Potete vedere un estratto del concerto dell'8 settembre, che abbiamo recensito qua:

Questa invece la scaletta del concerto;