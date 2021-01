NUOVOIMAIE, partiti i bonifici del fondo D’Orazio / Proietti

Il provvedimento di sostegno intitolato a Stefano D’Orazio e Gigi Proietti varato da NUOVOIMAIE all’inizio dello scorso mese di dicembre è giunto alla sua fase finale: come annunciato dallo stesso Istituto Mutualistico per Artisti, Interpreti ed Esecutori nella giornata di oggi, 26 gennaio, dopo la delibera dell’Assemblea dei Delegati in merito ai criteri di assegnazione e l’avviso agli artisti che abbiano presentato la domanda di adesione, è stato attivato in queste ore il flusso di bonifici che verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soci ammessi al programma di sostegno. Come spiegato dall’istituto in una nota, occorrerà “aspettare i tempi tecnici dei diversi Istituti Bancari per l’avvenuta ricezione del bonifico”.

Come spiegato dal presidente di NUOVOIMAIE Andrea Micciché lo scorso 19 gennaio, per il settore musica a presentare domanda sono stati complessivamente 5015 artisti. Delle istanze presentate, 4258 sono state ritenute valide. 3219 di queste sono state presentate da soci che nel 2020 hanno dichiarato un reddito compreso tra gli 0 e i 12mila euro, mentre 1039 sono riferite a dichiarazioni comprese tra i 12mila e 25mila euro guadagnati nel corso dei passati dodici mesi. Come deciso dall’Assemblea dell’Istituto a fronte dell’ammontare complessivo del fondo - pari a due milioni e mezzo di euro - alla prima fascia di artisti è stato destinato un contributo pari a 650 euro, mentre alla seconda uno pari a 400 euro.

“Nel corso degli ultimi dodici mesi NUOVOIMAIE ha proseguito nell’attività di intermediazione, il core business di una collecting, svolgendo anche un’attività importantissima di sostegno della categoria degli artisti”, ha spiegato Micciché tracciando un bilancio delle attività dell’Istituto nel corso del 2020: “Queste importanti attività non hanno intaccato in nessun modo l’attività ordinaria. Gli artisti sanno di aver potuto fare affidamento sull’Istituto, che è stato presente in modo continuativo”.



