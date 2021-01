USA, multe milionarie ai bagarini online

Tre società operanti sul mercato secondario di rivendita dei biglietti con sede nel New Jersey - la Time Tickets, la Concert Specials e la Cartisim Corp - sono state multate per un totale di 3,7 milioni di dollari per aver violato le disposizioni vigenti negli Stati Uniti in materia di secondary ticketing, che vietano - tra le altre cose - l’utilizzo di software per fare incetta di tagliandi sul mercato primario: la legge, battezzata Bots Act (dove “bot”, abbreviazione per “robot”, indica i programmi informatici impiegati per comprare biglietti a tappeto sui circuiti autorizzati), fu approvata nel 2016 al termine del secondo mandato di Barack Obama, e - nonostante le normative riguardanti la rivendita di titoli d’ingresso sia differente di stato in stato - viene applicata a livello federale.

Le tre società sono state colte a “svuotare” il botteghino di Ticketmaster - la società di ticketing online controllata dal gigante della musica dal vivo Live Nation - per mezzo di automazioni informatiche, grazie alle quali sarebbero stati acquistati oltre 150mila biglietti poi reimmessi a prezzo maggiorato sul mercato secondario.

“Le tre società saranno condannate a pagare oltre 31 milioni di dollari in sanzioni per aver violato il Bots Act, in base a una proposta di accordo raggiunto con la Federal Trade Commission”, ha fatto sapere in una nota l’ente americano istituito nel 1914 a tutela del mercato: “A causa della loro incapacità di pagare, il giudizio sarà parzialmente sospeso, obbligandoli a pagare 3,7 milioni di dollari”.

“Questi broker di biglietti hanno utilizzato bot e altri espedienti tecnologici per fare incetta di migliaia di biglietti per eventi molto popolari non appena sono stati messi in vendita”, ha puntualizzato il numero uno della FTC Andrew Smith: “Questo non solo priva gli appassionati della possibilità di vedere i loro artisti preferiti, ma è anche contro la legge”.