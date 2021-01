Sanremo, la RAI cerca conviventi per i figuranti. Nuovi nomi per il palco.

Si mette in moto la macchina che porterà il pubblico di figuranti in platea al Festival di Sanremo 2021. Come vi abbiamo raccontato, lo svolgimento è previsto dal 2 al 6 marzo, e il rispetto delle norme vigenti in materia di contrasto alla pandemia si concretizzerà nel fatto che l'Ariston sarà non un teatro con pubblico a pagamento ma uno studio televisivo (cosa che, di fatto, è sempre successa in questa occasione) ma con una platea di figuranti che saranno pagati e tamponati. Lo ha ricordato Fiorello domenica sera a Che Tempo Che Fa: "Ricordiamo che l'Ariston in quelle cinque serate non è più un teatro ma uno studio televisivo. Da pubblico pagante a pubblico pagato è un attimo".

Nella giornata di ieri, 25 gennaio, è circolato il "bando" - per così dire - per far parte di questo "pubblico". Condizione essenziale è di essere una coppia di conviventi, di modo da poter sedere due persone di fianco. Si legge nell'annuncio:

È fondamentale avere il requisito di convivente che permetterà di occupare due poltrone ravvicinate distanziate dalle altre almeno di un metro (...)

Sarà richiesta un’autodichiarazione di convivenza e inoltre sarà richiesto un tampone (rimborsato da Rai) nei giorni precedenti la prima convocazione.

Per chi fosse realmente disponibile e interessato si prega di inviare una mail a ufficiofigurantisanremo@rai.it con nome, cognome, numero di telefono, allegando una vostra foto recente in primo piano, frontale e senza occhiali da sole.

Vi chiediamo gentilmente di ampliare anche a Vostri conoscenti questa proposta lavorativa, sempre nel rispetto dei criteri sopracitati.

Intanto, arrivano nuovi nomi per il palco, oltre a quelli già confermati nei giorni scorsi di Elodie e Matilda De Angelis: si parla di Giorgia, Fiorella Mannoia (che ha appena concluso il suo programma in RAI "La Musica che gira intorno") e Ornella Vanoni. Quest'ultima presenterà nel pomeriggio, con una conferenza stampa virtuale, il suo nuovo album - quindi avremo conferme o smentite ufficiali a breve.