Marshall: dagli amplificatori alla live promotion

Marshall è un marchio iconico e particolarmente caro agli appassionati di musica: quello britannico è un logo sinonimo del rock più genuino ed i suoi amplificatori sono parte integrante della sua scena e anche del suo folklore.

L'annuncio del lancio della propria agenzia di live promotion, denominata Marshall Live Agency (MLA), conferma il costante processo di diversificazione in atto da anni nel gruppo. Dopo essere stata per decenni nota esclusivamente per la propria strumentazione immortalata in migliaia di foto che ritraggono i palchi calcati dalle leggende del rock fin dagli anni Sessanta, la Marshall aveva infatti già lanciato anche una linea di speakers e di cuffie di un certo successo e poi, cinque anni fa, aveva fondato anche la propria etichetta discografica, la Marshall Records.

A capo della MLA è stato nominato Stuart Vallans.

Il roster iniziale dell'agenzia comprende artisti e gruppi come Crashface, Elijah Miller, Gen and the Degenerates, Gallus, Moray Pringle, Polar States, Make Friends. Il suo posizionamento, oltre che su un orientamento artistico improntato a un genere di rock molto autentico e basilare, vuole caratterizzarsi anche per una condotta eco-sostenibile e nei piani dell'agenzia c'è la ferma intenzione di organizzare tour a zero emissioni.