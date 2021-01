La rivale di TikTok si prepara a una IPO da $5,4 miliardi

Secondo una ricostruzione pubblicata da Bloomberg, la app dedicata allo short video sharing Kuaishou – proprietà di Kuaishou Technology e diretta concorrente di Douyin, la “sorella” di TikTok e proprietà di ByteDance – potrebbe raccogliere la cifra-monstre di 5,4 miliardi di dollari nella sua IPO (Initial Public Offering): il titolo inizierà a flottare sulla borsa di Hong Kong dal prossimo 5 febbraio.

Dietro al successo di Kuaishou non fa nulla per celarsi il noto supporto da parte di Tencent, che nel processo di IPO è affiancata da China Renaissance Holdings Ltd. nel ruolo di advisor.

Il creatore di Kuaishou, che a settembre dichiarava 262 milioni di utenti unici quotidiani contro i 600 milioni di Douyin - si chiama Su Hua. Ex ingegnere di Facebook, trentottenne, ha fatto debuttare sul mercato la sua creatura technologica nel 2013. La sua dichiarazione d’intenti non è particolarmente timida:

“Cercheremo di utilizzare gli short video ed il live-streaming, entrambi basati sulla relazione fan-host, per trasformare un’industria dopo l’altra. E’ la forza trainante della nostra crescita futura”.

Per la cronaca, la più recente valutazione di ByteDance – meno presente nei reportage politico-finanziari dopo la fine della presidenza Trump – ammonta a circa 180 miliardi di dollari.

Tencent detiene una quota pari al 21,6% del capitale di Kuaishou. China Renaissance, insieme a Morgan Stanley e a Bank of America, ha già aggregato 10 super-investitori pre-Ipo, tra cui Black Rock.