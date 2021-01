Come suonare Ozzy Osbourne (ma non solo) con ciotole e bottiglie. Video

Potenza di TikTok. La divertente cover di "Crazy Train" di Ozzy Osbourne pubblicata sull'account del social network cinese dagli Adam and the Metal Hawks ha incontrato il favore dei frequentatori della piattaforma e ha oltrepassato abbondantemente il milione di visualizzazioni in soli tre giorni.

La particolarità del quartetto è quella di usare, oltre a due chitarre, anche bottiglie e ciotole di plastica, quelle che solitamente si usano in cucina per l'insalata.

Non vi dovesse bastare la loro personale interpretazione di Ozzy, potete gustarvi "Thunderstruck" degli AC/DC oppure "I'm Shipping Up To Boston" dei Dropkick Murphys o ancora "Seven Nation Army" degli White Stripes. Insomma, con un po' di fantasia, aria nuova in cucina!!!

Gli Adam and the Metal Hawks comunque sono davvero una band. I nomi dei quattro ragazzi basati a Long Island (New York) sono John Barry (chitarra), Alex Hertler (batteria), Ryan Daversa (basso) e Adam Ezegelian (voce). Quest'ultimo vanta una partecipazione al talent televisivo American Idol.