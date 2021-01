Native Instruments, passa di mano la quota di maggioranza

Native Instruments, brand tedesco di riferimento sul mercato del pro audio nota per aver sviluppato software come Reaktor e Traktor, ha cambiato il proprio azionista di riferimento: la società di private equity EMH Partners, che nel 2017 aveva investito 50 milioni nel capitale dell’azienda - operazione alla quale era seguito un ulteriore investimento lo scorso hanno - ha ceduto la quota di maggioranza al fondo di investimenti specializzato in tecnologia Francisco Partners. EMH, che resterà comunque nel capitale di Native come azionista di minoranza, ha spiegato in una nota che “il valore della transazione riflette la significativa generazione di valore durante la nostra proprietà”.

Fondata a Berlino nel 1996, Native ha visto - solo negli ultimi tre anni - raddoppiare i propri utenti attivi sulle piattaforme digitali, arrivati a quota di un milione e mezzo a fine 2020.

“Siamo entusiasti di collaborare con Francisco Partners per entrare nella fase successiva del nostro viaggio, unendo le loro risorse e competenze globali con il nostro team appassionato, relazioni profonde all'interno della musica e comprovata esperienza di innovazione tecnica”, ha commentato il ceo di Native Constantin Koehncke: “Grazie al supporto di EMH Partners negli ultimi anni siamo stati in grado di rafforzare ulteriormente ed espandere la nostra posizione di azienda leader nella creazione di musica digitale, e ora non vediamo l'ora di lavorare con Francisco Partners, EMH Partners e gli azionisti per continuare in questo viaggio fantastico”.

“Native Instruments è una piattaforma perfetta e partner per Francisco Partners”, ha commentato il responsabile per l’Europa del nuovo azionista di maggioranza Matt Spetzler: “Non vediamo l'ora di lavorare insieme al team di gestione e al gruppo di azionisti esistente, utilizzando la nostra vasta esperienza operativa e strategica e le capacità di fusione e acquisizione per aiutare la società ad accelerare la sua traiettoria di crescita”.