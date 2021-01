David Bowie Tribute Day: il video più votato è "Sweet thing" di Anna René

Sono stati più di cinquemila i voti ricevuti dai partecipanti al sondaggio, realizzato in collaborazione con https://www.facebook.com/velvetgoldmine.it/ e https://www.facebook.com/groups/davidbowiefansitalia/ per scegliere il preferito fra i 70 (+1) video realizzati da artisti italiani appositamente per Rockol lo scorso dicembre.



Ecco la Top 20:

01 Anna Renè in "Sweet thing"

02 Maurizio Marsico in "Satellite of love" (Bonus track, Lou Reed cover)

03 Gobbi in "Changes"

04 Fabio Cinti in "Where are we now?"

05 Diva in "Lady Stardust"

06 Lamine in "Space oddity"

07 Maurizio Marsico & the Finders in "Lazarus"

08 Mario Biondi in "Loving the alien"

09 Maurizio Marsico/Monofonic Orchestra in "China girl"

10 Maurizio Marsico & Fra Massa in "The laughing gnome"

11 Porfirio Rubirosa & His Band in "Lazarus"

12 Maurizio Marsico/Monofonic Orchestra in "Word on a wing"

13 Andrea Chimenti in "The man who sold the world"

14 Musica Nuda (Magoni - Spinetti) in "Little wonder"

15 Perturbazione in "Letter to Hermione"

16 Max Zanotti in "This is not America"

17 Alteria in "Space Oddity"

18 Flavio Ferri (Delta V) in "We are the dead"



19 ex aequo: Dardust in "Heroes", Jack Jaselli in “Space Oddity”, i John Qualcosa in "Ragazzo solo, ragazza sola", LeLe Battista in "Strangers when we meet”

20 Davide Ferrario in "Lazarus"

Da sottolineare l'ottima performance di Maurizio Marsico, che piazza quattro dei suoi video fra i primi 10 e il quinto all'undicesima posizione.

Qui tutti i video del David Bowie Tribute Day