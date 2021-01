Sheila E. sta girando un film biografico sulla sua lunga relazione con Prince. Venerdì scorso, la percussionista, il cui nome riportato sui registri dell'anagrafe è Sheila Escovedo, ha annunciato la realizzazione di 'Girl Meets Boy' con un breve messaggio sul suo account Facebook:

"Prossimamente... Sheila E. pubblicherà 'Girl Meets Boy', un film che racconta la bellissima storia del suo tempo con Prince. Rimanete sintonizzati."

La oggi 63enne Sheila e il musicista scomparso il 21 aprile 2016 hanno avuto una lunga storia. Si incontrarono per la prima volta a un concerto alla fine degli anni Settanta, ma non hanno iniziato a collaborare fino alle sessioni di lavoro dell'album “Purple Rain” qualche anno più tardi. Sheila canta sul lato B del singolo "Let’s Go Crazy" incluso in “Purple Rain”, album pubblicato nel 1984, "Erotic City. Lei e la sua band hanno aperto i concerti di Prince durante il tour a supporto di “Purple Rain” ed ebbero anche una breve relazione romantica.

L'anno scorso, Sheila ha pubblicato una canzone dedicata a Prince intitolata "Lemon Cake", che ha portato Apollonia, altra collaboratrice di lunga data del cantautore del Minnesota, ad accusare Sheila di essere una egoista, di mentire e di sfruttare la morte di Prince per scopi personali.