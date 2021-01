Il 74enne fondatore dei King Crimson Robert Fripp e la moglie, la 62enne cantante Toyah Willcox, hanno pubblicato sul loro canale YouTube un'altro dei loro Sunday Lunch. Ad essere rivisitato oggi è stato il classico dei Guns N’Roses del 1987 “Welcome to the Jungle".

L'appuntamento domenicale della coppia britannica stanno avendo un sempre più crescente successo, le loro ultime due cover, quella di "Enter Sandman" dei Metallica e "Rebel Yell" di Billy Idol hanno, ad oggi, accumulato un totale di quasi cinque milioni di visualizzazioni.

Queste clip stanno avendo particolare successo sia per l'ironia che i due infondono ad ogni loro interpretazione che, cosa da non sottovalutare, per le mise vedo/non vedo indossate dalla attempata Toyah. Toyah interpreta “Welcome to the Jungle”, in total black, mentre stringe due pesi tra le mani e facendo dell'esercizio fisico. Dal canto suo, Fripp, al solito inappuntabile, con cravatta e gilet suona la chitarra.