Chi è Matilda De Angelis che condurrà una serata del festival di Sanremo

Amadeus ha chiamato per condividere con lui la conduzione di una serata del prossimo festival di Sanremo, che si terrà dal 2 al 6 marzo, Matilda De Angelis. La 25enne attrice bolognese lo annuncia attraverso i suoi social network. Scrive così: “Mai chiamarmi su un palco. Non sapete cosa vi aspetta. Grazie SanremoRai Giovanna e Amadeus sono felice ed emozionata. Ci vediamo a SanRemo!”.

La De Angelis sul palco del teatro Ariston oltre a presentare canterà dati i suoi trascorsi musicali. Matilda ha infatti alle spalle la pubblicazione quattro singoli nel 2016 e due album, “Karnaval fou” (2014) e “Super power” (2018), con il combo di Bologna Rumba de Bodas. Rimanendo in ambito musicale, si segnala la sua presenza nei videoclip di “Tutto qui accade” dei Negramaro e “Felicità puttana” dei Thegiornalisti.

Matilda De Angelis è particolarmente in auge in questo periodo per avere partecipato alla serie televisiva “The Undoing” che ha per protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant e al film “L’incredibile storia dell’isola delle rose” di Sydney Sibilia con Elio Germano.

La sua carriera cinematografica ha avuto inizio con il lungometraggio del 2016 “Veloce come il vento” diretto da Matteo Rovere con Stefano Accorsi e vanta una decina di film. Alla attività cinematografica affianca quella televisiva. Nel 2019, per la televisione, ha interpretato la parte di Mariele Ventre, la fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, in “I ragazzi dello Zecchino d’Oro”.