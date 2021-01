Questa sera su YouTube "Wish You Were Here" dei Pink Floyd per beneficenza

Una cover del classico del 1975 dei Pink Floyd “Wish You Were Here", interpretato da un coro di oltre cento persone, sarà condiviso questa sera alle 21.00 (ora italiana) per raccogliere fondi per i musicisti e per i lavoratori del mondo dello spettacolo colpiti dagli effetti della pandemia e dalla mancanza di sostegno da parte del governo britannico. Il denaro raccolto sarà devoluto a Helpmusicians.org, AgeUK, Mind e NHS.

L'iniziativa nasce da un'idea del bassista della band prog rock britannica dei DeeExpus David Anderson, con l'obiettivo di utilizzare il singolo non solo per raccogliere fondi per i musicisti e le crew, ma anche per aumentare la consapevolezza della crisi che si deve affrontare durante il lockdown ed evidenziare il grave effetto che questo sta avendo sulla salute mentale di tutti, e, cosa più importante, sulle persone che si sono perse durante questa pandemia.

Ha dichiarato David Anderson: "Tutti hanno perso qualcuno. E si vorrebbe che fosse qui. Che si tratti di persone che abbiamo perso a causa della pandemia, amici morti e non abbiamo potuto dirgli addio o semplicemente che si sia isolati da amici e familiari. Penso che tutti a livello globale abbiano sentito il bisogno di esprimere questo sentimento, ho sentito che questo coro avrebbe fornito uno sfogo. Volevo che la canzone avesse cento voci, mi sembrava importante raggiungere quel numero, poiché corrisponde ai sentimenti delle persone coinvolte e ci sono poche cose commoventi come tante persone che cantano con grande emozione".

Il video finale presenta 113 membri del "coro", non solo dal Regno Unito, ma con contributi da Paesi Bassi, Germania, Francia, Italia, Grecia, Nuova Zelanda, Nord e Sud America e Canada. Le voci del coro sono state registrate utilizzando telefoni e computer, in più 25 membri del coro hanno registrato video singoli, tutti gli elementi sono stati poi modificati nella versione finale che vedrete oggi.

Cliccando qui, alle 21.00 italiane di questa sera potete vedere il video.