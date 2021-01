Il festival di Sanremo lo vincono Francesca Michielin e Fedez

Nell'ultima intervista, rilasciata al Corriere della Sera, non più di 48 ore fa, dal conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo Amadeus viene ribadita la volontà di fare tutto quanto nelle possibilità della Rai di fare sì che la più importante competizione canora italiana si possa tenere nella cittadina rivierasca, come annunciato da tempo, nella settimana che va da martedì 2 a sabato 6 marzo. Ovviamente, mantenendo sempre al posto più rilevante dell'agenda del comitato organizzativo gli sviluppi della difficilissima situazione sanitaria che, ormai da un anno a questa parte, stiamo tragicamente soffrendo.

Per un momento, però, vogliamo lasciare da una parte le importanti questioni organizzative e, anche a mò di augurio, immaginiamo che il festival tra trentasette giorni possa avere il suo inizio e che i ventisei interpreti in gara possano contendersi la vittoria finale. Ok, e allora chi lo vince il festival? Per rispondere alla domanda delle domande siamo andati a consultare chi del pronostico, sulle varie competizioni, ne ha fatto un lavoro, ovvero, le agenzie di scommesse. Ne abbiamo consultate tre: Snai, Eurobet e Bbet.

Per Snai i favoriti principali dell'edizione 2021 del festival della canzone italiana sono il duo formato da Francesca Michielin e Fedez 3,75, davanti alla band romana dei Maneskin quotata a 5,50.

A seguire Irama a 6, Annalisa a 8. Più sotto un terzetto di nomi comprendente La Rappresentante di Lista, Ermal Meta e Arisa a 10, che sopravanzano Fulminacci, Lo Stato Sociale, Aiello, Malika Ayane, Noemi e Gaia a 12. A 15 si trovano Francesco Renga, Madame e Max Gazzé. Meno favoriti, con una quota di 20, Gio Evan, Fasma e Random. Extraliscio e Davide Toffolo dividono la quota di 25 con Willie Peyote. I bookmaker affidano ancora meno fiducia a Colapesce e Dimartino e Coma Cose che sono a 33, poco sopra i meno accreditati dalla Snai, a 50, Orietta Berti, Ghemon e Bugo.

Come per Snai anche Eurobet ritiene Francesca Michielin e Fedez i più titolati per vincere il festival di Sanremo con una quota di 3.50. Hanno un buon vantaggio nei confronti dei Maneskin a 6 e su Aiello e Annalisa che sono a 8. Segue un nutrito drappello a 11: Arisa, Ermal Meta, Gio Evan, Malika Ayane, Noemi e Random. A 13 si trovano Fulminacci, Irama, La Rappresentante di Lista e Lo Stato Sociale. Scendendo a 15 ecco Madame e Max Gazzé. Gaia e Willie Peyote sono a 17, Fasma e Francesco Renga sono a 21, mentre scendendo ancora di più nell'elenco dei probabili vincitori il duo formato da Colapesce e Dimartino hanno una quota di 26. A 31 gli Extraliscio insieme al frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti Davide Toffolo. A 41 Coma Cose e Ghemon. Bugo è a 51, pochissime chances di vittoria vengono date a Orietta Berti staccatissima a 101.

Da ultimo prendiamo visione della agenzia di scommesse online Bbet.

Anche per loro Francesca Michielin e Fedez sono i più probabili vincitori del festival di Sanremo di quest'anno con una quota di 4. Alle loro spalle i Maneskin questa volta devono condividere il pronostico, 7.50, con Irama. Nel novero dei favoriti vengono presi in considerazione anche Annalisa, Gaia, Arisa e Ermal Meta a 10. I bolognesi di Lo Stato Sociale sono a 12, più giù, a 15, Aiello Noemi Malika Ayane e Max Gazzé. A 18 Fulminacci. Francesco Renga a 20, precede Fasma, Gio Evan e Willie Peyote a 25. Giocando un euro se ne possono intascare 30 puntando sulla vittoria finale di Madame, Colapesce e Dimartino, Randon e Coma Cose. 40 è il numero di Bugo e Ghemon, 50 quello di La Rappresentante di Lista e Extraliscio con Davide Toffolo, mentre a chiudere la fila, una volta di più, è Orietta Berti a 75.

Quindi, per rispondere al quesito iniziale, il festival di Sanremo 2021 (per i bookmaker) lo vincono la coppia formata da Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome”. I più accreditati per finire alle loro spalle sono i Maneskin con “Zitti e buoni” e, a completare il podio, Irama con la sua “La genesi del tuo colore”. Poi si vedrà.