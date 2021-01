Vasco Rossi celebra l'anniversario di "Nessun pericolo...per te"

La domenica social di Vasco Rossi si apre con la celebrazione dei venticinque anni dalla pubblicazione del suo undicesimo album in studio “Nessun pericolo...per te”. Il cantautore emiliano nel messaggio pubblicato sul suo account Instagram, lascia che a ricordare il disco siano le parole dello scomparso Guido Elmi, che con lui lo produsse.



"Esattamente 25 anni fa, il 24 gennaio 1996, usciva "Nessun pericolo... per te"! È un "black album" come la sua copertina, duro, spietato, controcorrente... particolarmente intenso e profondo. In bilico tra adrenalina e ballate di grande respiro ci sono 10 canzoni, a cominciare da "Un gran bel film", "Benvenuto", Gli "Angeli", "Mi si escludeva", "Sally"...

Il ricordo di Guido Elmi: "Completato il lavoro delle tastiere tornammo a Villa Condulmer per occuparci della cosa più importante dell'album: la voce di Vasco. La maggior parte delle voci finali presenti in "Nessun Pericolo... Per Te" le cantò in questo studio. Gli orari di lavoro erano interessanti, generalmente da mezzanotte alle nove del mattino. Ricordo ancora l'emozione di quando Vasco, all'alba, cantò la versione che volevo di "Praticamente perfetto": convincente, amara, sicura e con la giusta dose di prepotenza; lasciando anche trasparire un'ironia beffarda che solo lui riesce a farsi perdonare. "Gli Angeli" la cantò alle nove del mattino, stremato. L'intensità del risultato fu tale che si decise di non aggiungere, in questo brano, nessun coro'".