I Flaming Lips hanno tenuto il primo concerto dentro bolle giganti aperto al pubblico: video

Dopo una serie di performance e concerti di prova - tra cui l’esibizione al “The Late Show di Stephen Colbert” dello scorso giugno e il live andato in scena davanti ad amici e familiari della band al Criterion di Oklahoma City lo scorso 12 ottobre per girare il video di “Assassins of youth”, brano estratto dall’album dato alle stampe dai Flaming Lips nel settembre 2020, “American head” (leggi qui la nostra recensione) - Wayne Coyne e soci hanno tenuto il primo show dentro bolle giganti aperto al pubblico.

Il primo dei due live, battezzati “World’s first space bubble concerts” e originariamente in programma per lo scorso dicembre ma posticipati al corrente mese di gennaio a causa del numero crescente di casi di Coronavirus a Oklahoma City e nel resto degli Stati Uniti, si è svolto ieri sera, 22 gennaio. Ogni membro del gruppo statunitense, che tornerà in scena anche questa sera sempre al Criterion di Oklahoma City, si è esibito chiuso dentro bolle giganti di plastica di fronte a un pubblico anch'esso rinchiuso, al sicuro da eventuale contagio, all'interno di 100 diverse palle gonfiabili - progettate per ospitare, come riportato da Brooklyn Vegan, tre persone.

Durante lo spettacolo, dove non sono mancati palloncini colorati, tra cui alcuni di color argento a forma di scritta “Fuck you Covid-19”, i Flaming Lips hanno proposto una scaletta di tredici brani, passando a rassegna alcune delle canzoni più amate dai fan come - per esempio - “Yoshimi Battles the Pink Robots, Pt. 1”, “She don’t use jelly”, “Race for the prize”, e “Do you realize??”. Coyne e compagni, inoltre, hanno eseguito per la prima volta dal vivo il pezzo "Flowers of Neptune 6”, tratto dal loro più recente lavoro discografico.

Wayne Coyne, che in vista del primo dei “World’s first space bubble concerts” ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una clip con le istruzioni per gli spettatori, ha condiviso sui social una serie di foto e video - riportati di seguito - del set di ieri sera.

Questa la scaletta del concerto dei Flaming Lips andato in scena il 22 gennaio al Criterion di Oklahoma City:

Race for the Prize

Yoshimi Battles the Pink Robots, Pt. 1

Flowers of Neptune 6

True Love Will Find You in the End (cover di Daniel Johnston)

She Don’t Use Jelly

Will You Return/ When You Come Down

The Gash

All We Have is Now

Feeling Yourself Disintegrate



There Should Be Unicorns

Are You a Hypnotist?

Waitin’ for a Superman

Do You Realize??