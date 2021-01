Classifiche, tutte le novità della settimana del 22 gennaio: Emma e Alessandra Amoroso sul podio

La settimana del 22 gennaio ha regalato diverse novità e alcune conferme nelle classifiche nazionali e internazionali: mentre “Famoso” di Sfera Ebbasta rimane stabile alla prima posizione della classifica FIMI degli album più venduti in Italia, il primo singolo in duetto di Emma e Alessandra Amoroso debutta nella top ten della graduatoria dei singoli più venduti nel nostro Paese. In USA e nel Regno Unito la classifica dei singoli vede in testa Olivia Rodrigo.

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 15 al 21 gennaio 2021, che vede al primo posto sempre “Famoso” di Sfera Ebbasta, segnala i seguenti nuovi ingressi:

“Medioego” di Inoki (2)

“Nobody Is Listening” di Zayn Malik (8)

“Aliena” di Giuni Russo (26)

“Atlantico on tour” di Marco Mengoni (82)

“Facelift” degli Alice in Chains (88)

“Back to Black” di Amy Winehouse (90)

“Cuore nero” di Blind (94)

“Back in Black” degli AC/DC (95)

“VascoNonStop” di Vasco Rossi (97)

“El Puto Mundo” di VillaBanks (98)

“Medioego” di Inoki è il più alto nuovo ingresso, alla posizione numero due

La classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 15 al 21 gennaio 2021, che vede al primo posto "La canzone nostra" di Mace, Blanco e Salmo, segnala i seguenti nuovi ingressi:

“Pezzo di cuore” di Emma Marrone e Alessandra Amoroso (2)

“Ferma a guardare” di Ernia e Pinguini Tattici Nucleari (29)

“Il mio amico” di Madame e Fabri Fibra (33)

“Wildpirata” di Inoki, Garelli & Chryverde feat. Tedua (51)

“Lady” di Sangiovanni (62)

“Il cielo contromano” di Deddy (63)

“Non c’è più musica” di Mr. Rain feat. Birdy (71)

“34+35” di Ariana Grande (82)

“Notti in bianco” di Blanco (91)

“Mille guerre” di Ariete (97)

Il più alto nuovi ingresso è “Pezzo di cuore”, brano interpretato in duetto da Emma Marrone e Alessandra Amoroso (qui l’intervista doppia), pubblicato lo scorso 15 gennaio.

La classifica Radio Airplay, che vede ancora “Una canzone d’amore buttata vita” di Vasco Rossi al primo posto, segnala come nuovi ingressi:

“Pezzo di cuore” di Emma Marrone e Alessandra Amoroso (13)

“Il mio amico” di Madame e Fabri Fibra (20)

“No Satisfaction” di Ermal Meta (43)

“Drivers license” di Olivia Rodrigo (51)

“L'urlo di Munch” di Tecla (52)

“Non c’è più musica” di Mr. Rain feat. Birdy (73)

“Friday” di Riton x Nightcrawlers ft. Mufasa & Hypeman (79)

“Waiting On A War” dei Foo Fighters (85)

Il primo singolo in duetto di Emma e Alessandra Amoroso, alla posizione numero 13, è il più alto nuovo ingresso, seguito da “Il mio amico” di Madame e Fabri Fibra, al 20esimo posto.

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede stabile al primo posto “Vittoria” di Casadilego, la vincitrice di X Factor 2020.

La classifica Billboard Hot 200 degli album, che vede debuttare in prima posizione “Dangerous: The Double Album” di Morgan Wallen, segnala anche i nuovi ingressi di:

“Heaux Tales” di Jazmine Sullivan (4)

“Barry Gibb & Friends: Greenfields: The Gibb Brothers Songbook, Vol. I” di Barry Gibb (15)

La seconda prova sulla lunga distanza consegnata ai mercati da Morgan Wallen lo scorso 8 gennaio, “Dangerous: The Double Album”, è il più alto nuovo ingresso, direttamente alla prima posizione.

Nella chart Billboard Hot 100 dei singoli, che vede al primo posto “Drivers license” di Olivia Rodrigo, a farla da padrone è l’artista in vetta alla classifica Billboard degli album, ovvero Morgan Wallen, che occupa gran parte della graduatoria delle nuove entrate:



“Wasted on you” di Morgan Wallen (9)

“Sand in my boots” di Morgan Wallen (32)

“Best friend” di Saweetie feat. Doja Cat (39)

“Warning” di Morgan Wallen (42)



“865” di Morgan Wallen (46)

“Dangerous” di Morgan Wallen (62)

“Neon eyes” di Morgan Wallen (63)

“More surprised than me” di Morgan Wallen (66)

“Whiskey’d my way” di Morgan Wallen (83)

“Your bartender” di Morgan Wallen (84)

“Outlaw” di Morgan Wallen feat. Ben. Burgess (86)

“Only things that’s gone” di Morgan Wallen feat. Chris Stapleton (90)

“Streets” di Doja Cat (91)

“This bar” di Morgan Wallen (92)

“Wonderin’ bout the wind” di Morgan Wallen (93)

“Pick up your feelings” di Jazmine Sullivan (95)

“Girl like me” di Jazmine Sullivan feat. H.E.R. (97)

“Buss it” di Erica Banks (100)

Quello di “Drivers license” di Olivia Rodrigo, alla prima posizione, è il più alto fra i nuovi ingressi.

La UK Charts album della settimana dal 16 al 22 gennaio 2021, che vede esordire al primo posto “Suckapunch” degli You Me at Six, segnala anche i nuovi ingressi di:

“Spare Ribs” degli Sleaford Mods (4)

“The good times and the bad one” dei Why Don't We (5)

“Drunk Tank Pink” degli Shame (8)

“Nobody Is Listening” di Zayn Malik (17)

“Demidevil” di Ashnikko (19)

“LiveAndWell.com” di David Bowie (52)

“K.G.” dei King Gizzard & the Lizard Wizard (80)

Il più alto fra i nuovi ingressi è proprio quello di “Suckapunch” degli You Me at Six, direttamente al primo posto.

La UK Charts singoli della settimana dal 16 al 22 gennaio 2021, che vede al primo posto ancora "Drivers license" di Olivia Rodrigo, segnala i nuovi ingressi di:

“Don't Play” di Anne-Marie, KSI e Digital Farm Animals (2)

"Bad Boy” di Juice Wrld feat. Young Thug (31)

“Wellerman” dei Longest Johns (37)

“Pinging (6 Figures)” di Central Cee (44)

“Lumidee” di Chip, Young Adz e Young M.A (49)

“Skengman” di Ghetts e Stormzy (50)

“Friday” di Riton x Nightcrawlers ft. Mufasa & Hypeman (60)

“Deal with It” di Ashnikko feat. Kelis (84)

“Lie lie lie” di Joshua Bassett (98)



Il più alto fra i nuovi ingressi è “Don't Play” di Anne-Marie, KSI e Digital Farm Animals, alla posizione numero 2.