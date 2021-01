Rihanna: scatti e video hot per la collezione di intimo per San Valentino. Guarda

La linea di intimo di Rihanna, Savage X Fenty, ha presentato una collezione di lingerie sexy pensata apposta per San Valentino. La capsule collection del brand della voce di “Diamonds” per la festa degli innamorati è stata svelata attraverso le immagini - scattate da Dennis Leupold - della campagna pubblicitaria che ha come protagonista la stessa cantante barbadiana, oltre a Nazanin Mandi, Miguel Pimentel, Alek Wek, Chinqpink e Lulu Bonfils.

Gli scatti che immortalano Rihanna in posizioni sexy e con indosso alcuni capi (rigorosamente di colore rosso) della collezione realizzata per il giorno del 14 febbraio, che comprende - tra le altre cose - body in pizzo, reggiseni, perizomi, slip, corpetti e reggicalze, sono stati condivisi sui profili social della popstar, insieme a un video promozionale.

“L’amore è nell’aria e noi lo inspiriamo tutto”, ha scritto la 32enne artista nella didascalia che accompagna una delle foto della campagna della linea “Valentine’s day” di Savage X Fenty.

Ecco la clip e le altre immagini condivise su Instagram da Rihanna:

La voce di “Love on the brain” ha pubblicato il suo ultimo album in studio, “Anti”, nel 2016. Lo scorso settembre Rihanna, che da diversi anni ormai stuzzica i fan lasciando intendere di aver pronto un nuovo lavoro discografico, ha fornito qualche aggiornamento sul suo prossimo disco e, a margine di un’intervista per New! Magazine, ha detto: “Sono sempre al lavoro su nuova musica. Solo perché non ho pubblicato un album in pochi anni non significa che non ci sto lavorando”.