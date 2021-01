I Kinks annunciano uno show in streaming per i 50 anni di "Lola Versus Powerman”. Trailer

I Kinks hanno annunciato uno show in streaming, intitolato “The Moneygoround: a one man show for one night only”, per celebrare il cinquantesimo anniversario dell’uscita del loro disco "Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One”, comunemente abbreviato in "Lola Versus Powerman" o “Lola”.

“‘The Moneygoround’ è un ‘one-man show’ che documenta un personaggio che affronta le circostanze difficili del fare un album sotto pressione”, ha affermato in una dichiarazione ripresa dall’edizione statunitense di “Rolling Stone” il frontman della band inglese Ray Davies, che ha lavorato allo spettacolo teatrale insieme al drammaturgo Paul Sirett. Ha aggiunto: “Questo spettacolo, simile a uno psicodramma, segue gli alti e i bassi del personaggio mentre porta in scena gli eventi della sua vita. Affronta le forze oscure che lo circondano dopo essere caduto in un ‘vuoto’ emotivo e finanziario [...] Alla fine viene salvato da una canzone dopo essersi confidato con la sua amica, Lola”.

La registrazione video dello show, con Ben Norris nel ruolo del protagonista, sarà trasmessa in streaming gratuitamente il prossimo 29 gennaio alle 21 (ora italiana) sul canale YouTube dei Kinks insieme a filmati d’archivio.

Ecco il trailer:

Per festeggiare i cinquanta anni dalla pubblicazione del suo ottavo album in studio (qui le canzoni preferite di Mick Avory, commentate dal batterista per Rockol) lo scorso 11 dicembre la band inglese ha pubblicato una ristampa del suo classico, originariamente uscito nel 1970.