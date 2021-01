VivaTicket si espande in Asia con SeatAdvisor

SeatAdvisor, operatore malese che vende biglietti per eventi in tutta l'Asia con MyTicket Asia, ha annunciato una partnership con l'italiana VivaTicket, per conto della quale diventerà rivenditore esclusivo alla clientelea finale per l'intero territorio del sud-est asiatico; in particolare il presidio si estende a Indonesia, Singapore, Vietnam, Bangladesh, India e Filippine.

VivaTicket, basata a Bologna e da anni presente a livello internazionale, è proprietaria di una tecnologia e una piattaforma di ticketing e di controllo degli accessi. La società, precedentemente chiamata Best Union e quotata in borsa, anni fa aveva proceduto al delisting per poi essere acquisita nel settembre 2019 dalla Investcorp, società di investimenti con sede in Bahrain.

In una nota ufficiale, il presidente esecutivo Luca Montebugnoli ha così commentato la partnership:

“Grazie al suo sistema di ticketing, Vivaticket vende già oltre 651 milioni di biglietti in 50 paesi, con più di 2.700 installazioni, attraverso portali "responsive" e app mobili. Questa nuova collaborazione con un partner di grande valore ci aiuterà a aumentare queste cifre e ad espanderci in un mercato chiave come quello asiatico".