Il garante della privacy blocca TikTok

Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto oggi per TikTok il blocco immediato. In particolare ha chiesto al social il blocco immediato “dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. La nota emanata recita infatti “il Garante dispone il blocco del social”, senza mezzi termini. Il divieto durerà per il momento fino al 15 febbraio, data entro la quale il Garante si è riservato ulteriori valutazioni. “L’Autorità ha deciso di intervenire in via d’urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo (la piccola Antonella, morta soffocata nel bagno di casa a Palermo mentre partecipava ad una challenge che simulava il soffocamento,ndr)”, prosegue la nota.

Il Garante già a dicembre aveva contestato a Tik Tok una serie di violazioni: scarsa attenzione alla tutela dei minori; facilità con la quale è aggirabile il divieto, previsto dalla stessa piattaforma, di iscriversi per i minori sotto i 13 anni; poca trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese agli utenti; uso di impostazioni predefinite non rispettose della privacy. La tecnologia permetterebbe di accertare l’età, ma TikTok non utilizza al momento questi strumenti e dubito che li possa attivare per il 15 febbraio: questo conferma la necessità di un blocco - spiega a Repubblica Guido Scorza, componente del collegio del Garante per la protezione dei dati privacy - Altri social, come YouTube, riescono invece a verificare l'età degli utenti in base ai propri dati".