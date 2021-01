AC/DC, in arrivo un cofanetto con inediti di Bon Scott con la sua prima band

Per molti dei fan degli AC/DC, nonostante Brian Johnson sia stato il cantante a passare più tempo come frontman della band, il solo e vero uomo di punta della band australiana è sempre stato Bon Scott. Un concentrato di rock fino al crollo definitivo nel 1980. Prima di fare squadra con i fratelli Young, però, Scott cantava con la band prog rock australiana Fraternity che si apprestano a pubblicare un nuovo cofanetto che ripercorre tutta la loro discografia. Il box set, intitolato 'Seasons Of Change - The Complete Recordings, 1970 - 1974' è stato realizzato dallo storico musicale Victor Marshall insieme ai membri sopravvissuti della band e il loro manager e contiene alcuni brani con la voce di Bon Scott mai pubblicati.

"E' stato un sogno lavorare con una band seminale per la scena musicale Australiana" ha commentato Marshall che si è imbattuto nelle registrazioni inedite mentre faceva delle interivste per una biografia che sta scrivendo sulla band.

All'interno del cofanetto, pubblicato oggi dalla Cherry Red Records, sono contenuti gli unici due album 'Livestock' e 'Flaming Galah' oltre ai singoli rimasterizzati dai nastri originali ancora nelle mani del manager.

Già questo, per chi ama Scott, è un bel regalo ma non è tutto. Oltre agli album originali, infatti, nel cofanetto ci sarà anche un album mai pubblicato dal titolo 'Second Chance', al suo interno altri inediti scritti e cantati dal futuro cantante degli AC/DC che vedono la luce per la prima volta. Nati a Sydney nel 1970, i Fraternity hanno avuto come frontman Bon Scott dal 1971 al 1973. La band cambiò nome diverse volte come Fang e Mount Lofty Rangers. Quando nel 1974 Scott si ferì in un incidente motociclistico e dopo aver recuperato completamente entrò negli AC/DC.